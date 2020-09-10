В Московском регионе пресечена деятельность участников преступной группы, подозреваемых в незаконном обналичивании денег. Об этом сообщается в четверг на сайте МВД.

«Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по городу Москве во взаимодействии с ФСБ России задержаны четверо участников организованной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Оперативники установили, что злоумышленники на протяжении четырех лет оказывали услуги физическим и юридическим лицам по обналичиванию денежных средств. С каждой трансакции они получали вознаграждение в размере 10—13% от перечисленной суммы. По предварительным данным, доход от незаконных банковских операций превысил 100 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 172 Уголовного кодекса РФ («Незаконная банковская деятельность»). Задержанным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Полицейские провели на территории Москвы и Московской области семь обысков в офисах и по местам проживания фигурантов. Обнаружены и изъяты печати организаций, электронные носители информации, первичная документация и черновые записи, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.



«В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление фактических обстоятельств противоправной деятельности», — уточнила Ирина Волк.