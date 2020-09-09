Динамика роста российской экономики по итогам 2020 года может быть несколько лучше ожиданий Банка России, из которых исходил совет директоров регулятора в июле этого года. Об этом заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин на международном банковском форуме «Казначейство-2020», организованном Национальной финансовой ассоциацией.

«Данные за июль — август также показывают, что динамика роста в целом складывается несколько, наверное, лучше ожиданий. Но, учитывая то, что действует много факторов как со стороны спроса (очень большой фактор — это, безусловно, бюджетная поддержка и другие меры правительства), так и со стороны предложения, то пока, наверное, рано говорить о том, как эти выходящие данные повлияют на наш прогноз, в какую сторону. Но в целом баланс рисков, наверное, смещен в сторону того, что результаты 2020 года в целом будут несколько лучше, из чего совет директоров исходил в июле», — сказал Заботкин.