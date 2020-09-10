Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение нижестоящей инстанции, которая по иску банка «Траст» восстановила задолженность перед ним в размере более 19,3 млрд рублей кипрской O1 Group Limited Бориса Минца, следует из информации в картотеке арбитражных дел.



Этим же решением арбитражный суд Москвы в августе 2019 года восстановил задолженность подконтрольной ранее Минцу «Финансовой группы «Будущее» перед «Трастом» в размере более 510 млн рублей, а также обязал O1 Group Limited вернуть «Трасту» более 2,8 млрд рублей.

Апелляционный суд в четверг отклонил сразу несколько жалоб на решение первой инстанции, после чего оно вступило в законную силу. Апелляции подавали O1 Group Limited, ООО «О1 Груп Финанс», ФГ «Будущее», НПФ «Будущее» и инвестиционная компании «Ленинградское адажио».

Как пояснил в суде представитель «Траста», в сентябре 2017 года в Рост Банк (в настоящее время присоединен к «Трасту») была введена временная администрация, а незадолго до этого, в августе, прежняя администрация приобрела у O1 Group Limited облигации O1 Group Finance на сумму более 22 млрд рублей. Этими деньгами, как полагает истец, были досрочно погашены обязательства О1 Group и ФГ «Будущее» по кредитам, полученным ими в Рост Банке. По мнению истца, сделки между банком и аффилированными с ним заемщиками были совершены с намерением причинить ущерб кредитной организации.

Представитель ФГ «Будущее» иск не признал. По его словам, обязательства этого заемщика перед банком были погашены за счет средств материнской компании. При этом банк получил все полагавшиеся ему проценты, а кроме того, избавился от необходимости держать резервы по кредитам. Представитель O1 Group Limited в заседании не участвовал.



Суд первой инстанции пришел к выводу, что взаимосвязанные сделки были совершены на нерыночных условиях и целью схемы было «создание видимости добросовестных правоотношений для получения облигационных займов на более выгодных условиях без обеспечений, по сравнению с ранее предоставленными кредитами».

ФГ «Будущее» была основана в 2007 году бизнесменом Борисом Минцем. Она ведет инвестиционную деятельность в России, после Минца принадлежала кипрской компании Riverstretch Trading & Investments Limited. Инвесткомпания «Ленинградское адажио», входящая в ГК «Регион» бизнесмена Сергея Сударикова, в июле 2019 года приобрела 66,59% в ФГ «Будущее». В настоящее время «Регион» консолидировал 100% ФГ «Будущее».