СМП Банк совместно с компаниями BSS и SafeTech завершил внедрение мобильного банка для клиентов малого и среднего бизнеса на базе решения Digital2Business Mobile . Это полноценный мобильный офис для управления финансами на платформах iOS и Android.

В ходе реализации проекта в СМП Банке решена задача повышения технологичности и удобства мобильного банка для бизнеса. Важно было не просто косметически обновить приложение, а предоставить пользователям новые функциональные возможности в новом удобном интерфейсе.

«Мы стремимся обеспечить наших клиентов удобными и функциональными инструментами управления финансами. Новое мобильное приложение соответствует высшим стандартам дистанционного банковского обслуживания. Оно удобно, функционально, обеспечивает оперативную коммуникацию с банком. При этом используется самая продвинутая на сегодняшний день система обеспечения безопасности транзакций в мобильных устройствах», – подчеркнул Директор Департамента малого и среднего бизнеса АО «СМП Банк» Александр Киселев.

Изменения коснулись интерфейса приложения: главной страницы и страницы авторизации, меню и работы с платежами и счетами, а также разделов «Письма», «Выписка», «Запросы на отзыв», «Настройки», работы с Push-уведомлениями и Pay Control.

«Надежность и безопасность операций в дистанционных каналах для предпринимателей всегда в приоритете, особенно если это касается мобильного банка. Но современные требования таковы, что бизнес хочет не только безопасности, но и удобства, легкости, скорости работы. Не секрет, что раньше приходилось жертвовать удобством, повышая безопасность и наоборот. Сейчас это исключено. Вместе с нашими надежным партнером компанией SafeTech, мы смогли сделать мобильный банк быстрым, комфортным, и безопасным», — отметил генеральный директор BSS Георгий Кравченко.

На новый уровень вышло применение аутентификации и электронной подписи PayControl от российской компании SafeTech, резидента IT-кластера Фонда «Сколково». Теперь сервис интегрирован в мобильный банк и подтверждать транзакции можно не переходя в отдельное приложение, что существенно увеличило скорость, простоту и безопасность подтверждения операций. Клиенты уже оценили нововведение и дают положительные отзывы о новом приложении.

«Когда мы стремимся развивать цифровые каналы, всегда нужно помнить о том, как сделать работу клиента не только удобной, но и безопасной. Совершенствование системы ДБО юридических лиц СМП Банка и внедрение мобильного приложения со встроенным PayControl — яркий и успешный пример такого подхода. У клиента в руках современный сервис, позволяющий решать быстро все бизнес задачи с максимальным уровнем безопасности, существующим на рынке DIGITAL-каналов», - прокомментировала коммерческий директор компании SafeTech Дарья Верестникова.