В целом по рынку численность банковских работников за I и II квартал 2020 года выросла на 3,2 тыс. человек, или 1,1%, пишет «Коммерсант» , ссылаясь на отчеты кредитных организаций. Так, согласно ежеквартальному отчету, Альфа-Банк за полугодие увеличил численность персонала на 1 тыс. человек, или 4,4%, до 23,8 тыс. человек, ВТБ — на 886 человек, или 1,8%, Газпромбанк — на 2,8 тыс., или 17,7%, РНКБ — на 792, или 23%, Россельхозбанк — на 931, или 3,5%. Отрицательную динамику показали Кредит Европа Банк, ОТП-Банк, Хоум Кредит Банк и ряд других.

Общее увеличение числа банковских сотрудников произошло на фоне роста безработицы в России. По словам экспертов, почти все финансовые организации, у которых есть такая возможность, проводят масштабную цифровизацию. Риски второй волны коронавируса подталкивают банки к более активным действиям, для чего им требуется расширение штата специалистов в сфере IТ. В рознице уровень диджитализации выше, чем в корпоративном сегменте, поэтому, если розничные игроки могли сокращать избыточных сотрудников за счет технологий, универсальные продолжали набор, отметили эксперты.

Банкиры подтверждают эту теорию. По словам их представителей, пандемия ускорила внедрение новых технологий, а самоизоляция повысила востребованность дистанционного обслуживания со стороны клиентов. За счет этого высвободилась часть людей, ранее обслуживавших клиентов офлайн.