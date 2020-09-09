Суммарный объем выдачи розничных кредитов в августе 2020 года составит 1,1 трлн рублей, пишет «Коммерсант» , проведя опрос крупнейших банков. По сравнению с прошлым годом рост может составить около 30—35%, показав рекордный результат для рынка. По данным FrankRG, предыдущий максимум был установлен в декабре прошлого года (свыше 971 млрд рублей).

У разных банков рост по сравнению с прошлым годом не был равномерным, составив от 18% до 61%. Ипотека занимает 40—60% в выданных кредитах, причем существенная их часть приходится на госпрограмму. Банкиры называют тенденцию к росту ипотечного кредитования устойчивой, полагая, что она может продолжиться и в следующем году. По мнению представителей банков, этому способствует общий уровень снижения ипотечных ставок до исторически низких значений и реализуемая программа господдержки. Эксперты полагают, что увеличению выдачи розничных кредитов способствовало также снижение процентных ставок по программам рефинансирования.

Для крупных банков доля ипотечных кредитов в общем объеме выдачи превышает 50%, в целом по системе, по данным FrankRG, она заметно меньше, к тому же с апреля по июль снизилась с 48% до 41%. И эксперты не ожидают роста. По их словам, причина снижения доли ипотеки в том, что доходы населения падают, а снижение ставки по ипотеке не является панацеей для низкокачественных заемщиков. Пока рано считать рост кредитования устойчивой тенденцией из-за непродолжительного срока восстановления потребительской активности, отмечают эксперты. По их мнению, до конца года возможны два сценария развития ситуации: если не будет второй волны эпидемии, может произойти активное восстановление рынка, а в случае второй волны стоит ждать затишья в кредитовании.