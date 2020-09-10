В первом полугодии членам правления Сбербанка было выплачено 729,3 млн рублей — меньше, чем за аналогичный период прошлого года (тогда эта сумма составила 888,4 млн). Такие данные финансового отчета банка за II квартал приводит РБК .

Из документа, опубликованного Сбербанком, следует, что фиксированное вознаграждение (должностные оклады, оплата отпусков, оплата по среднему заработку за период служебных командировок) снизилось с 649,8 млн до 550,5 млн рублей. Уменьшилось и переменное вознаграждение (квартальные премии, вознаграждение по итогам работы за год и прочие переменные вознаграждения) — с 232,6 млн до 178,8 млн рублей.

Как отмечает Forbes, Сбербанк сокращает выплаты своему менеджменту второй квартал подряд. В I квартале общая сумма снизилась на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, а во II квартале — на 19%.

Как объяснили в пресс-службе Сбербанка, сокращение выплат объяснялось «различиями в структуре видов выплат в соответствующих отчетных периодах, а также определенным сокращением размера премиальных выплат, предусмотренным на текущий год».

«Для анализа динамики необходимо учитывать годовые показатели. Объем вознаграждений зависит от финансового результата по итогам года, достижения поставленных целей и может варьироваться в зависимости от решений руководства банка», — заявили в пресс-службе кредитной организации.



В конце апреля в Сбербанке сообщали о разработанном плане сокращения расходов в связи с пандемией коронавируса, уточняя, что банк пытается использовать этот момент, чтобы стать по-настоящему цифровым.