Валютные торги в РФ открылись в четверг ослаблением рубля к основным иностранным денежным единицам, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:03 мск курс доллара прибавил примерно 11 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, евро подорожал на 18 копеек. На 10:13 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 75,48 рубля (плюс 16 копеек). Курс евро на 10:13 мск равнялся 89,25 рубля (плюс 29 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич, в четверг утром на российском рынке для рубля сложился противоречивый внешний фон. По его словам, ожидается консолидация в паре доллар/рубль у уровней закрытия среды, в ходе дня американская валюта может продолжить негативную динамику предыдущей сессии и протестировать поддержку на отметке 75 рублей. В ходе сессии американская валюта может удержать позиции в нижней половине диапазона 75—80 рублей.

«Рубль вчера мощно укрепился как на позитивном внешнем фоне, так и ослаблении политических опасений, в паре с долларом подойдя к сильной поддержке 75. Здесь же проходит и линия поддержки восходящего тренда по паре доллар/рубль. Несмотря на столь мощные технические преграды, не исключено, что сегодня рубль попробует продолжить восстановление и уйдет под отметку 75. Однако покупка рубля против доллара должна носить спекулятивный характер: тренд по рублю продолжает оставаться падающим и очередное обострение отношений Россия — Запад вновь приведет к сильному падению российской валюты», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.