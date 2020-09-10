Россияне в августе 2020 года слегка увеличили свои повседневные расходы — на 0,5% в номинальном выражении. Рост за год оказался более существенным — 5,3%. Такие данные приводит «Ромир» .

«Расходы в августе являются наибольшими в данном периоде за все годы наблюдений», — говорится в исследовании.

Рост реальных расходов против прошлого года замедлился из-за эффекта высокой базы (рост в августе прошлого года).

Реальные расходы, то есть расходы, очищенные от инфляции, в августе, как и в июле, также стабильны против прошлого месяца, а рост против августа 2019 года — 1%. Очищенные от инфляции расходы также стали самым высоким августовским значением.

Лидером по росту против прошлого месяца является Северо-Западный ФО (2,4%). Стоит отметить, что Дальневосточный и Центральный ФО стали единственными округами, где было отмечено падение (минус 3,2% и минус 1,5% соответственно). Среди округов против прошлого года расходы снизились в Сибирском (минус 2,8%), Уральском (минус 6,5%) и Дальневосточном (минус 7,4%) ФО. Наибольшим ростом против августа 2019 года отметился ЮСКФО (плюс 8,4%).

Аналитики отмечают существенные расхождения в динамике расходов по округам, однако отмечают, что говорить о структурных изменениях пока рано: расхождения могут быть вызваны волатильностью.

В августе москвичи сократили свои расходы по сравнению с июлем на 3,6%. Говоря о годовой динамике, расходы жителей Москвы значительно растут по сравнению с прошлым годом (11,6%). Петербуржцы, напротив, увеличили расходы по сравнению с прошлым месяцем (5,1%) и по сравнению с августом 2019 года (13,6%). По-прежнему в двух крупнейших городах страны наблюдается крайне высокий рост расходов против прошлого года, который существенно влияет на общую динамику.



Роста против прошлого месяца не наблюдается в городах с населением от 100 до 500 тыс. В городах с населением от 500 тыс. до миллиона человек и городах-миллионниках расходы сократились на 0,6% и 0,5%. Против прошлого года не растут лишь города с населением от 500 тыс. до миллиона человек: они продемонстрировали стабильность в вопросе расходов.

За месяц расходы россиян с низким доходом не изменились. Среднедоходники увеличили расходы (1,7%), а высокодоходники, наоборот, сократили (минус 0,5%). По сравнению с августом 2019 года все доходные группы увеличили свои расходы (3,6%, 9,8% и 0,5% соответственно).





