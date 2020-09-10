Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости адресно поддержать тех, кто в период кризиса потерял работу и не смог трудоустроиться. Об этом он сообщил на совещании по экономическим вопросам, которое проходит в четверг в режиме видеоконференции.



«Подчеркну, ситуация на рынке труда, как я уже сказал, все еще остается напряженной. Нужно и дальше адресно людей поддержать, людей, которые оказались в сложном положении и пока еще не нашли работу», — сказал президент.

По словам Путина, безработица в РФ остается на достаточно высоком уровне, сравнимым с 2012 годом. »Несмотря на возобновление работы предприятий, компаний, другие положительные тенденции в экономике (безработица — вот на что хотел бы обратить внимание), безработица в России еще находится на достаточно высоком уровне, сейчас превышает 6% экономически активного населения. Напомню, что такой уровень у нас был в марте 2012 года», — сказал он.