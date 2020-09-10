Глубина экономического спада из-за пандемии коронавируса в России оказалась меньше, чем в других ведущих странах, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Он отметил, что Россия, как и весь мир, в 2020 году столкнулась с объективными трудностями, когда из-за пандемии были вынужденно остановлены целые направления экономики.

«В этой связи отмечу, что глубина экономического спада в России, уменьшение ВВП, оказалась меньше, чем в других ведущих странах», — сказал Путин. Он подчеркнул, что в РФ за II квартал текущего года падение ВВП составило 8,5%, в США — 9,5%, в еврозоне — 15%.

Президент добавил, что экономика России начала с июня постепенно восстанавливаться после ограничений, однако восстановление деловой активности пока идет неравномерно.

«Сегодня многие специалисты и эксперты говорят, что самый острый, кризисный этап позади. Начиная с июня, действительно, в России наметилось восстановление экономической динамики, — отметил президент РФ. — Но, конечно, восстановление деловой активности пока идет неравномерно, это правда».