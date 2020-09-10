Правительство РФ одобрило законопроект, который даст возможность предпринимателям автоматически передавать документы в ФНС через нотариуса при регистрации бизнеса, говорится в сообщении на сайте Минэкономразвития.

«Инициатива Минэкономразвития обязывает нотариуса предоставить необходимые документы ФНС сразу же при свидетельствовании подлинности подписи заявителя на заявлении — не позднее окончания рабочего дня. Таким образом, предпринимателям не придется самостоятельно нести документы в ФНС или оплачивать услуги курьера», — говорится на сайте ведомства.

Министр экономического развития Максим Решетников представил на заседании правительства РФ законопроект, который даст возможность предпринимателям автоматически передавать документы в ФНС через нотариуса при регистрации бизнеса.

«Принятие закона позволит сократить временные и финансовые затраты начинающих предпринимателей. По нашим подсчетам финансовая экономия будет в каждом таком случае минимум в два раза», — отметил Решетников.