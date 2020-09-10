Объем операций граждан по акциям на бирже вырос на 70% в этом году, сообщила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова на Международном банковском форуме «Казначейство-2020», организованном Национальной финансовой ассоциацией.

«Объем операций населения в этом году на 70% больше по акциям на бирже, чем по акциям в прошлом году. Растут вложения граждан в облигации — и ОФЗ, и банковские облигации , и облигации нерезидентов — достаточно активно», — сказала она.

Данилова отметила, что банкам следует готовиться к тому, что в условиях сниженных процентных ставок граждане становятся более заинтересованными в других инструментах сбережения. Так, снижается их интерес к депозитам, и растет привлекательность альтернативных каналов.

По ее словам, большая часть средств населения по-прежнему «притекает» на банковские вклады, тем не менее достаточно значимая часть средств идет на альтернативные источники сбережения. Их доля устойчиво растет и в каком-то смысле является менее волатильной, чем банковские депозиты, подчеркнула Данилова.