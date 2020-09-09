Доля автокредитов с просроченной задолженностью свыше 30 дней от общего количества действующих кредитов данного типа выросла в июле 2020 года на 1,4 п. п. и составила 8,6% по сравнению с январем. Об этом говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года доля автокредитов с просрочкой фактически осталась неизменной, увеличившись всего на 0,1 п. п.

Самые низкие значения доли автокредитов с просроченной задолженностью свыше 30 дней были зафиксированы в Удмуртской Республике (5,5%), Москве (7%) и Санкт-Петербурге (7%), а самые высокие — в Краснодарском (12,4%) и Ставропольском (12,1%) краях и Новосибирской области (10,9%).

Наиболее существенный рост доли автокредитов с просрочкой был отмечен в Ленинградской области (+2,2 п. п.), Ставропольском крае (+2 п. п.), а также в Московской области (+1,9 п. п.), Санкт-Петербурге (+1,9 п. п.) и Москве (+1,8 п. п.).