Объемы ввода жилья в России по итогам 2020 года могут быть сопоставимы с 2019-м, несмотря на остановку строек в карантин, заявил министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев на интерактивном пресс-брифинге в рамках международного инвестиционного форума Poestate.Live.

«Сейчас ограничительные меры отсутствуют. Строительные площадки во всех субъектах РФ действуют, мы набираем объемы. Надеюсь на то, что к концу года подойдем с показателями, которые будут не хуже показателей 2019 года. Хотя, к сожалению, мы видим, что по объемам ввода жилья есть некоторое западение», — сказал министр.

Якушев напомнил, что в период самоизоляции ограничения на строительных площадках в той или иной степени были введены в 51 субъекте РФ, в Москве и Московской области стройки временно были остановлены.

Согласно уточненным данным Росстата, опубликованным в конце января 2020 года, объем ввода жилья в России в 2019 году составил 82 млн кв. м. Эти данные включают в себя жилые дома, построенные населением на участках, предназначенных для ведения садоводства, которые до августа 2019 года в статистике не учитывались.