Магазинам не дали гарантий продолжения работы в случае второй волны коронавируса, пишут «Известия» . Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) получила ответ Роспотребнадзора по поводу разработанного ею регламента, позволяющего не закрывать точки с непродовольственными товарами и не вводить ограничений по площади даже в период карантина.

В документе АКИТ сказано, что основная цель нового регламента — предотвратить губительное воздействие пандемии на экономику страны, в том числе, на розницу. Предложено ввести контроль по плотности посетителей, а не по площади торгового объекта. Персонал магазинов готов и будет соблюдать меры предосторожности: носить маски и респираторы, а также следить за тем, чтобы покупатели действовали аналогично. Торговля также готова при возможности разделять потоки посетителей на вход и выход и осуществлять контроль одновременного пребывания покупателей в торговом зале, сказано в обращении АКИТ.

Роспотребнадзор рассмотрел предложения АКИТ и счел нужным оставить в силе уже действующие рекомендации. Для профилактических мер уже действуют методические рекомендации службы, говорится в ответе ведомства. Государственное санитарно-эпидемиологическое нормирование — также прерогатива федеральных властей и Роспотребнадзора. Что касается самого процесса снятия ограничений — это ответственность регионов. Ведомство не поддержало инициативу АКИТ, которая предложила «осуществлять контроль одновременного пребывания посетителей в торговом зале с обеспечением социальной дистанции потребителей из расчета до 10–15 кв. м. на человека без ограничений по площади торгового объекта».

По словам замглавы Минпромторга Виктора Евтухова, массовое закрытие розницы в случае второй волны коронавируса недопустимо. В ведомстве отметили, что ведут работу с Роспотребнадзором в этом направлении. В Минпромторге добавили, что наибольшее падение оборота торговли в РФ было в апреле-мае, когда в регионах России ввели профилактические меры. За январь–июль 2020 года продажи всей розницы оказались на 5,8% ниже, чем в аналогичный период прошлого года. Падение оборотов торговли выше там, где были жестче требования к работе магазинов, отметил Евтухов.