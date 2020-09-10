Так, к началу учебного года, кредитная организация передала бактерицидные рециркуляторы для обеззараживания воздуха в специальную (коррекционную) школу №59 (г. Краснодар) и социальный республиканский приют «Очаг» для детей и подростков (Республика Адыгея). Приборы позволяют обезопасить площадь до 90 кубометров, и при этом люди могут находиться в помещении.

Также по просьбе подшефных – ростовской школы-интерната №38 для слабовидящих детей – Банк приобрел бесконтактные, оснащенные инфракрасными датчиками, сушилки для рук. Специальные ультрафиолетовые лампы, установленные в аппаратах, убивают вирусы, аллергены и бактерии, обеззараживая воздух до 99%.

«Если у себя дома вы можете вытирать руки обычным тканевым полотенцем, то в школе использовать полотенце не гигиенично и неудобно. Самое рациональное решение – это электрическая сушилка. Спасибо Банку «Кубань Кредит» за то, что помог нашей школе заменить старые сушилки на новые, современные. Теперь мыть руки – одно удовольствие», – поделилась девятиклассница Анастасия Ведмедская.

Всего на приобретение средств защиты от вирусных инфекций для учебных заведений Банком было выделено порядка 340 тысяч рублей.