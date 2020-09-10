Проанализированные кредитные организации входят в Топ 51-100 банков России по размеру розничного кредитного портфеля. Ключевыми факторами при составлении рейтинга являлись размер процентной ставки и полная стоимость. Кроме того, в расчет брались надежность и значимость банка на рынке, сумма ежемесячных платежей, сумма и срок кредита, условия досрочного погашения, возможность оформления онлайн, отсутствие скрытых комиссий и другие показатели.

В рамках программы «Кредиты частным лицам» займы в объеме от 30 000 рублей предоставляются под ставку от 7,7% годовых на срок до пяти лет. В настоящее время в Банке «Кубань Кредит» проходит акция «Нам 27!», в течение которой действует сниженная процентная ставка от 7,5%.

Подробную информацию об этом и других кредитных предложениях можно получить в офисах КБ «Кубань Кредит», на сайте Банка и в Контакт-центре по телефонам 8 800 555-25-18 и *2518 (звонок бесплатный).