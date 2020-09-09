КБ «Кубань Кредит» реализовал для юридических лиц и ИП возможность размещения временно свободных денежных средств на депозите без посещения дополнительных офисов.
Нововведение стало продолжением широкомасштабной работы по созданию и развитию эффективного канала дистанционного взаимодействия Банка с корпоративными клиентами.
Теперь заявление о размещении формируется Банком и направляется на подписание через систему дистанционного банковского обслуживания. Клиенту достаточно его подтвердить с помощью электронной подписи.
Ранее эта услуга была доступна только при непосредственном обращении в офис КБ «Кубань Кредит» и предоставлении документов на бумажных носителях.
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