Нововведение стало продолжением широкомасштабной работы по созданию и развитию эффективного канала дистанционного взаимодействия Банка с корпоративными клиентами.

Теперь заявление о размещении формируется Банком и направляется на подписание через систему дистанционного банковского обслуживания. Клиенту достаточно его подтвердить с помощью электронной подписи.

Ранее эта услуга была доступна только при непосредственном обращении в офис КБ «Кубань Кредит» и предоставлении документов на бумажных носителях.