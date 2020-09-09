Цифровые технологии становятся уязвимой сферой, так как хакер может получить доступ к облаку, сообщил генеральный директор «Лаборатории Касперского», программист и бизнесмен Евгений Касперский в интервью «Известиям» .

«Я хочу сказать, что цифровые технологии становятся критически важной и болезненно уязвимой сферой. Ущерб от взлома облака может быть размером с национальную экономику. Страшненько?» — заявил Касперский.

«Как будет устроен мир в самом ближайшем будущем? Вы проснулись, открыли холодильник, заварили кофе. Холодильник с кофеваркой пинганули в облако: «Хозяйка проснулась». Облако знает, что сегодня рабочий день, поэтому, как обычно, через сорок минут вам нужно будет быть в офисе. Поэтому идет вызов беспилотной машине, чтобы она была рядом. Облако определило, что ваш сосед едет примерно туда же и спрашивает: «За полцены не хотите вместе поехать?». «Поеду», — отвечаете вы. Чтобы вас забрать, машина выезжает на улицу и использует для этого общий навигатор, как и все остальные автомобили. Это не фантастика, Сингапур уже пробовал общий облачный навигатор, который оптимизирует трафик. А вот теперь представьте, что хакер вдруг получает доступ к этому облаку. А оно хранит индивидуальную, городскую, транспортную, индустриальную, энергетическую информацию», — рассказал эксперт.

Он пояснил, что хакерские сообщества эволюционировали и могут сейчас осуществлять атаки, на которые раньше были способны только госслужбы. По его словам, сильное русскоязычное сообщество хакеров — обратная сторона хорошего образования, которое дают в России программистам.

«Это обратная сторона того, что в России до сих пор сохранилась система образования, которая генерит отличных разработчиков. Русские программисты — лучшие в мире. Это не мои слова, это Кондолиза Райс (бывший государственный секретарь США. — Прим. ред.) сказала. У меня однажды в Швейцарии спросили: «Вы не думаете перенести разработку из России в Европу?». Я ответил: «Если бы я руководил швейцарской компанией, я подумал бы о том, чтобы разработку перевести в Россию». Обратная сторона крутого образования — высокопрофессиональные хакеры», — заявил Касперский.

По его словам, «Лаборатория Касперского» предлагает защитить данные на смартфоне, разделив зоны в нем по степени конфиденциальности. «Ваши персональные данные хранятся в защищенной зоне, а игрушки, чаты — в обычной зоне Android со всеми Google-сервисами. Причем все это на одном устройстве. Одно движение, и вы попадаете в защищенную зону, где пишете в почте, записываете интервью, общаетесь с редакцией. Обратное движение — вы вышли в общую зону, там слушаете музыку, играете в игры, общаетесь», — пояснил Евгений Касперский. Таким образом, на смартфоне может быть несколько операционных систем.