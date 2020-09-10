В августе 2020 года средняя сумма выдачи по жилищным кредитам составила 2,85 млн рублей. По данным Абсолют Банка, за последние три года этот показатель увеличился на 17%. При этом размер первоначального взноса уменьшился, в среднем, на полтора процента — до 29,4%.



В Москве средняя сумма выдачи в конце лета составила 4,38 млн рублей. Доля первоначального взноса в займе у жителей столицы также выше — 30,6%.

Рекордсменом по размерам первоначального взноса к концу лета стал Нижний Новгород — нижегородцы вкладывали почти 39% средств при покупке новой квартиры.