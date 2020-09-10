Рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз по долгосрочным рейтингам Райффайзенбанка с «негативного» на «стабильный» и подтвердило банку долгосрочные рейтинги дефолта эмитента на уровне «ВВВ». Полный список рейтинговых действий приводится в сообщении агентства .

«Пересмотр прогноза по рейтингам отражает снижение давления на кредитоспособность банка, обусловленного пандемией, более низкими нефтяными ценами и связанным с этим сокращением российской экономики. Прибыльность до отчислений под обесценение остается хорошей, что в сочетании с сильной капитализацией подкрепляет способность банка покрывать убытки, и, по мнению Fitch, будет достаточной, чтобы зарезервировать будущие кредитные потери даже в случае более продолжительного и более серьезного спада, чем ожидается в настоящее время», — отмечается в релизе.

Снижение качества активов банка также было ограниченным на сегодняшний день, уточняют аналитики.



РДЭ банка обусловлены его собственной кредитоспособностью, которая отражена в его рейтинге устойчивости (подтвержден на уровне «bbb»), и продолжают учитывать устойчивую бизнес-модель, консервативное управление, низкий аппетит к риску и сильный финансовый профиль кредитной организации, указывают в рейтинговом агентстве.