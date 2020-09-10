Как мы и ожидали, вчера настроение инвесторов улучшилось, и рынки восстанавливались. По итогам дня индекс РТС повысился на 1,0% до 1 201 пунктов, а индекс Московской биржи опустился на 0,4% до 2 876 пунктов. В лидерах роста были компании циклических секторов. Восстановление цены на нефть (Brent прибавила 2,4% до 40,75 долл./барр.) после распродаж днем ранее поддержало курс рубля, который укрепился на 1,3% до 75,30 руб./долл. Европейские рынки акций росли (StoxxEuro600 +1,6%).

Весьма неуверенный позитивный настрой может сдерживать восстановление российского рынка акций сегодня: Хотя российский рынок акций открыл сегодняшний торговый день ростом, пока трудно сказать, сможет ли он удержать восходящий тренд на протяжении торгового дня. Ослабление курса рубля, долгового и сырьевого рынков указывают на то, что волатильность на рынках сохраняется – инвесторы по-прежнему с большой осторожностью смотрят на высокие оценки стоимости компаний на фоне отсутствия дальнейших стимулов для роста. Тем не менее, в ближайшее время в США пройдет голосование по новому пакету финансовой помощи – растет давление на Белый дом в отношении оказания поддержки безработным. Поскольку волатильность возвращается на рынки, пока рано говорить о том, завершилось ли их падение,или же вчерашний день оказался всего лишь паузой в их снижении. Цены на нефть и курс рубля идут вниз в момент написания данной заметки. Мы ожидаем, что сегодня на российском рынке акций спросом будут пользоваться защитные активы – энергетические компании и ритейлеры, а ослабление курса рубля должно поддержать сырьевых экспортеров.

Джон Волш:: jwalsh@alf abank.ru (Стратегия)

Минфин прогнозирует бюджетный дефицит на уровне 4% ВВП по итогам 2020 г.; НЕОДНОЗНАЧНО По оценкам министра финансов, дефицит федерального бюджета России не превысит 4% ВВП в 2020, тогда как в июле речь шла о 5% ВВП. Это, судя по всему, связано с улучшением прогноза роста: Минфин заявил, что снижение экономики не будет столь глубоким, как ожидалось первоначально. Самый свежий прогноз ведомства предусматривает снижение ВВП менее чем на 4%. Оба заявления соответствуют нашему неоднократно озвученному мнению: мы утверждали, что снижение ВВП в этом году составит 3% г/г, и наш прогноз спада экономики был позитивнее консенсус-прогноза. Мы также сомневались в том, что Минфину потребуется привлечь до 5 млрд руб. на долговом рынке в этом году. Таким образ ом, мы подтверждаем свое мнение о том, что прогноз значительного бюджетного дефицита на этот год был лишь формой вербальной интервенции с целью поддержать настроения в бизнес-сообществе, а также стабилизировать социальную обстановку, что важно накануне региональных выборов в сентябре (см наш утренний комментарий от 03.07.2020). Позитивным в этой информации является то, что приоритетность бюджетной стабильности, судя по всему, остается приоритетом правительства; плохая же новость заключается в том, что при таком подходе существуют дезинфляционные риски в 2021.

Инфляция находилась на нулевом уровне в период с 1 по 7 сентября; НЕГАТИВНО Как сообщил Росстат, потребительские цены не изменились в период с 1 по 7 сентября, демонстрируя нулевую инфляцию четвертую неделю подряд. Это снижает вероятность дефляции в сентябре: хотя цены на большинство продуктов питания продолжают снижаться, цены на непродовольственные товары склонны к росту. Учитывая ослабление курса рубля, эффект переноса должен усилить инфляционное давление. Дополнительной проинфляционной новостью является решение правительства повысить зарплаты бюджетникам на 3% с начала октября. В целом складывается впечатление, что у ЦБ не будет достаточно аргументов в пользу понижения ключевой процентной ставки ни на заседании 18 сентября, ни на октябрьском заседании по ставке. Сейчас мы ожидаем, что ключевая ставка составит 4% к концу этого года.

Росстат пересмотрел оценку спада ВВП за 2К20 с -8,5% г/г до 8,0% г/г; ПОЗИТИВНО Росстат вчера пересмотрел оценку спада ВВП за 2К20 и представил структуру спада российского ВВП по видам деятельности. Для нас стало позитивным сюрпризом то, что снижение ВВП, согласно последней оценке Росстата, составило только -8% г/г по итогам 2К20 против предварительной оценки спада на 8,5% г/г. Как мы отмечали ранее, эта цифра – одна из самых небольших цифр спада среди мировых экономик (см наш обзор: “Экономический рост РФ: Неплохой результат за 2К20 не рассеял опасений в отношении траектории роста” от 7 сентября). Структура спада ВВП по отраслям рисует любопытную картину. В моментначала карантина мы ожидали, что за время карантина ВВП снизится на 20% г/г при нашем допущении о снижении гостиничного бизнеса на 80% г/г, розничной торговли и транспорта – на 60% г/г, недвижимости – на 50% г/г и строительной активности – на 5%. Фактический результат указывает на то, что от карантинных мер больше других отраслей пострадал гостиничный бизнес, снизившись на 57% г/г; транспорт снизился на 19% г/г, что гораздо лучше наших ожиданий, тогда как торговля снизилась на 13% г/г, что также лучше нашего прогноза спада. Как сектор недвижимости, так и строительство продемонстрировали очень невысокую степень уязвимости к карантинным мерам – они снизились соответственно на 1,2% г/г и 1,7% г/г в 2К20. Мы крайне разочарованы тем, что только три сектора показали рост во 2К20 – это сельское хозяйство, финансовый и оборонный (социальной безопасности) сектора, тогда как производство в здравоохранении, где мы ожидали рост, снизилось на 8,5% г/г. Таким образом, падение ВВП за 1П20, которое составило всего -3,4% г/г, является очень позитивным результатом.

Наталья Орлова, Ph.D.: norlov a@alf abank.ru (Главный экономист)

Анна Киюцевская: AKiy utsev skaya@alfabank.ru (Старший аналитик)

СП O2O Mail.ru и Сбербанка приобретет 85% акций в сервисе по доставке готовой еды “Кухня на районе”; НЕЙТРАЛЬНО СП О2О, принадлежащее Mail.ru (MAIL LI, ВЫШЕ РЫНКА, РЦ $26,2) и Сбербанку, инвестирует в сервис по экспресс -доставке готовой еды по модели dark kitchen “Кухня на районе” и получит 84,7% акций в этом активе. Оставшаяся доля останется у основателей сервиса. Сделка должна быть закрыта к концу 4К20. O2O инвестирует часть средств, ранее привлеченных от акционеров на развитие бизнеса. Размер инвестиций на данном этапе не разглашается. “Кухня на районе” основана в 2017 г. и специализируется на доставке готовой еды, п риготовленной по собственным рецептам (меню сервиса насчитывает 3 500 наименований блюд). На сегодняшний день сервис управляет 34 кухнями в Москве, которые готовят еду для клиентов сегмента B2C и обрабатывают более 20 000 заказов в сутки. Время доставки составляет 15-30 минут. В 2020 г. сервис рассчитывает охватить всю территорию Москвы и достичь выручки более 3 млрд руб. “Кухня на районе” начала интеграцию с другими сервисами O2O, а также экосистемами Mail.ru Group и Сбербанка, приложение “LK мини” уже доступно для пользователей VK. Новость ожидалась на рынке, учитывая, что в мае этого года СП O2O предоставило “Кухне на районе” кредит на сумму 290 млн руб. под залог 30% акций. В целом сделка соответствует стратегии СП, направленной на активное развитие существующего food tech бизнеса, который получил сильный импульс для роста в период пандемии. В целом мы считаем новость НЕЙТРАЛЬНОЙ для акций Mail.ru.

Яндекс интегрирует маркетплейс “Беру” в Яндекс.Маркет; НЕЙТРАЛЬНО Яндекс (YNDX US, НА УРОВНЕ РЫНКА, РЦ $47,7) объявил об интеграции с 1 октября маркетплейса “Беру” и площадки сравнения цен Яндекс.Маркет, который, таким образом, станет единой платформой для онлайн-покупок. Этот шаг не стал сюрпризом для рынка, учитывая что в момент объявления о покупке Яндекс.Маркета у Сбербанка в конце июня компания назвала углубление интеграции с экосистемой Яндекса одним из ключевых источников долгосрочного роста бизнеса e-commerce. Мы считаем этот шаг вполне логичным, так как это поможет маркетплейсу выиграть от сильного бренда Яндекс.Маркет и большей аудитории на пути к сокращению отставания от лидеров рынка. Тем не менее, отметим, что впереди предстоит пройти большой путь, чтобы достичь стратегической цели по вхождению в тройку лидеров российского рынка e-commerce к 2023 г., учитывая что “Беру” в несколько раз меньше по масштабу, тогда как конкуренты продолжают расти быстрыми темпами. Результаты Яндекс.Маркета будут включены в консолидированные результаты Яндекса с 24 июля 2020 г.

Весь функционал онлайн покупок под одним брендом. Платформа по сравнению цен Яндекс.Маркет сохранит свою функциональность для покупателей и партнеров сервиса и продолжит монетизацию своего бизнеса на основе модели CPC. В дополнение к этому, на Яндекс.Маркете будет запущен новый раздел “ПОКУПКИ”, где пользователям будет доступно для покупок более 1,2 млн товаров (к концу года планируется расширить ассортимент до 2 млн товаров и до 5 млн – к 2023 г.), имеющихся сейчас на площадке “Беру”. Текущие личные аккаунты покупателей “Беру” будут переведены на счета Маркета, тогда как вся история покупок и данные о корзине покупок,а также накопленные на “Беру” бонусы (с новым заглавием “Маркет бонусы”) сохранятся. По-прежнему будут действовать и условия доставки и привилегии для подписчиков Яндекс.Плюс. Яндекс.Маркет будет обеспечивать всю цепочку процесса покупки: хранение товаров на складе, доставку заказов, оплату, возврат, контроль качества и коммуникацию с клиентами. Платформа для сравнения цен Яндекс.Маркет сейчас насчитывает примерно 25 000 партнеров и 4,5 млн ежедневных активных пользователей (DAU) против 7 000 продавцов и 1 млн DAU на маркетплейсе “Беру”.

Впереди предстоит пройти большой путь, чтобы войти в тройку лидеров российского рынка e-commerce. Хотя мы приветствуем предстоящие изменения на Яндекс.Маркете, мы осознаем, что компании предстоит пройти большой путь, чтобы достичь своей стратегической цели по вхождению в тройку лидеров российского рынка e-commerce в ближайшие три года, учитывая что масштаб “Беру” в несколько раз меньше, тогда как конкуренты продолжают демонстрировать быстрые темпы роста. “Беру” продемонстрировала сильный рост GMV в 3,47 раза г/г/ в 2К20, однако с низкой базы, тогда как все лидеры рынка показали рост более чем на 100% г/г. GMV Ozon выросла в 2,88 раз г/г в 2К20; GMV Wildberries – в 2,1 раз г/г в 1П20. Исходя из данных за май 2020 г., GMV “Беру” на годовой основе составляет 44,6 млрд руб. против 184 млрд руб. у Ozon и 340 млрд руб. у Wildberries. Таким образом, мы по-прежнему несколько скептически смотрим на возможности Яндекс.Маркета войти в тройку лидеров российского рынка e-commerce в течение ближайших трех лет.

Анна Курбатова: akurbatov a@alf abank.ru (Старший аналитик)

Олеся Воробьева: oov oroby eva@alf abank.ru (Аналитик)