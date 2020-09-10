Евросоюз продлил на шесть месяцев действие черного списка физических и юридических лиц России и Украины, введенного после событий на Украине. Об этом, как передает ТАСС, говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном в четверг в Брюсселе.

«Сегодня совет принял решение продлить санкции в отношении физических и юридических лиц, которые продолжают подрывать территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины или угрожать им, еще на шесть месяцев — до 15 марта 2021 года», — отмечается в документе.

Там подчеркивается, что «решение было принято советом в письменной форме», то есть без обсуждения. «Правовые акты будут опубликованы в Официальном журнале 11 сентября 2020 года», — указано в заявлении.



Евросоюз весной 2014 года начал вводить санкции в отношении российских и украинских граждан «в связи с действиями, подрывающими территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины или угрожающими им». В черный список входят 175 человек, среди которых есть граждане России и Украины, а также 44 юридических лица, главным образом органы власти и военные формирования Донецкой и Луганской народных республик.