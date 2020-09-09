Факторы, которые давят на рубль, временные, и уже к концу года курс доллара может вернуться в диапазон 72—73 рубля. Таков консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Банки.ру.

Резкое ослабление рубля, которое наблюдалось в сентябре, объясняется множеством причин. Во-первых, доходность ОФЗ в конце мая опустилась до исторического минимума и уже не компенсировала все риски, присущие российскому долгу, отмечает руководитель инвестиционного направления mkb private bank (структурное подразделение Московского Кредитного Банка) Валентин Журба. На этом фоне возросшие геополитические риски — кризис в Белоруссии и угроза санкций из-за отравления оппозиционера Алексея Навального — привели к ускоренному выходу иностранцев из российского долга, что не могло не оказать давления на российскую валюту.

«Мы также видим самозапускающийся механизм: дешевеющий рубль при низких процентных ставках снижает возможность инвесторов получать приемлемую рублевую доходность, и они начинают продавать рублевые активы, тем самым еще более ослабляя рубль», — обращает внимание управляющий директор рейтинговой службы Национального рейтингового агентства Сергей Гришунин.

Дополнительным негативом для рубля в последние дни стало общее ухудшение ситуации на мировых рынках и снижение цен на нефть Brent более чем на 10%, добавляет главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Наконец, вторая половина года — традиционно более слабый сезон для российской валюты. Связано это с дивидендным сезоном, опережающей динамикой импорта по сравнению с экспортом и сокращением предложения валюты на российском рынке, объясняет главный экономист Газпромбанка Сергей Коныгин.

Что касается фундаментальных факторов, то у рубля есть все предпосылки для укрепления, считает главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова. Без учета геополитических рисков при текущих ценах на нефть курс мог бы составлять 72 рубля за доллар, добавляет она. «Российская валюта со своих локальных пиков конца августа потеряла не более 5%, что вполне умеренно на текущем фоне. Можно сказать, что рубль сохраняет значительный кредит доверия со стороны российских и зарубежных инвесторов», — полагает председатель правления банка «Фридом Финанс» Геннадий Салыч.

Большинство опрошенных экспертов считают, что уже к концу года рубль вернет часть утраченных позиций. Аналитики не ожидают масштабных санкций в отношении России: если они и будут, то точечные и на курсе рубля сказаться не должны. Если внешнеполитическая обстановка продемонстрирует явные признаки улучшения, а нефтяные цены хотя бы закрепятся около достигнутых на этой неделе трехмесячных минимумов, то российская валюта может в ближайшие месяцы вернуться к уровню 72,6 рубля за доллар и 85—87 рублей за евро, считает эксперт по фондовому рынку компании «БКС Брокер» Дмитрий Бабин.

Главным же источником неопределенности остается ситуация с распространением коронавируса, отмечает аналитик «ВТБ Капитала» Игорь Рапохин. В случае второй волны заболевания темпы восстановления мировой экономики замедлятся, а это может привести к всплеску спроса инвесторов на защитные активы и фиксации прибыли в активах развивающихся рынков.



Евгения ОГУРЦОВА, Banki.ru

