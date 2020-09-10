Почти половина всего ввода жилья приходится на индивидуальные жилые дома, но проникновение ипотеки в этом сегменте остается невысоким, поэтому он имеет большой потенциал для развития банковского бизнеса. Об этом, как сообщает пресс-служба «ДОМ.РФ», заявил на пленарной сессии форума Proestate.Live 2020 заместитель генерального директора «ДОМ.РФ», председатель правления Банка ДОМ.РФ Артем Федорко.

По его словам, в 2019 году на индивидуальные жилые дома пришлось 38,5 млн кв. м ввода жилья из 82 млн кв. м.

«Это большой сегмент жилищного рынка, и его доля, по-видимому, будет только увеличиваться. К сожалению, проникновение ипотеки на рынке ИЖС по-прежнему остается невысоким. Сейчас на сегмент приходится меньше 1% всей ипотеки, которая выдается в стране. Поэтому есть большой задел для развития ипотечного рынка и для развития банковского бизнеса в этой части, чтобы люди могли покупать и строить больше индивидуальных домов. Конечно, такое строительство должно соответствовать современным требованиям, современным стандартам — это ключевая история. Уверен, что ровно так и будет», — отметил Федорко.

По его мнению, выходом из ситуации станет комплексное развитие территорий с малоэтажной застройкой, обеспеченных всей необходимой инфраструктурой. Такой подход к строительству индивидуального жилья подразумевает привлечение на рынок профессиональных девелоперов, которые осуществляли бы проекты по той же модели, что и на рынке многоквартирного строительства, в том числе за счет проектного финансирования с использованием счетов эскроу.



«Прошло уже больше года с момента перехода на проектное финансирование и счета эскроу. Сейчас по новым правилам строится 39,1 миллиона квадратных метров жилья в новостройках — 40% всего многоквартирного строительства. Проектное финансирование стало подушкой безопасности для отрасли в период волатильности в экономике. За все время с начала реформы ни один дом, строящийся с использованием проектного финансирования, не стал проблемным», — резюмировал замгендиректора «ДОМ.РФ» и глава дочернего банка организации.