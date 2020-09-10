Столичные сайты для соискателей работы сейчас предлагают 180 тыс. реальных вакансий. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на интервью заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой телеканалу «Россия-24».

«Рынок [труда] постепенно восстанавливается, предлагая все новые и новые вакансии. На сегодняшний день совместно с сайтами, которые их предлагают, у нас по городу 180 тысяч вакансий. Это реальные вакансии, которые действительно есть возможность занять у соискателя», — заявила она.

«Для сравнения скажу, что во время пандемии у нас было 40 тысяч вакансий», — добавила заммэра.

Ракова отметила, что, хотя коронавирусная инфекция «сильно ударила» по рынку труда в Москве, на текущий момент ситуация стабилизируется. «Если в апреле к нам каждый день приходило около 10 тысяч человек, которые встали на биржу труда, то сейчас это где-то 1—1,5 тысячи», — уточнила она.



Ранее в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений заявляли, что безработица в Москве находится на уровне 3%, что в несколько раз меньше по сравнению с другими мегаполисами мира.