Во время пандемии их было 40 тыс.
Столичные сайты для соискателей работы сейчас предлагают 180 тыс. реальных вакансий. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на интервью заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой телеканалу «Россия-24».
«Рынок [труда] постепенно восстанавливается, предлагая все новые и новые вакансии. На сегодняшний день совместно с сайтами, которые их предлагают, у нас по городу 180 тысяч вакансий. Это реальные вакансии, которые действительно есть возможность занять у соискателя», — заявила она.
«Для сравнения скажу, что во время пандемии у нас было 40 тысяч вакансий», — добавила заммэра.
Ракова отметила, что, хотя коронавирусная инфекция «сильно ударила» по рынку труда в Москве, на текущий момент ситуация стабилизируется. «Если в апреле к нам каждый день приходило около 10 тысяч человек, которые встали на биржу труда, то сейчас это где-то 1—1,5 тысячи», — уточнила она.
Ранее в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений заявляли, что безработица в Москве находится на уровне 3%, что в несколько раз меньше по сравнению с другими мегаполисами мира.
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