Банк России не видит особенных последствий для экономики и финансовой системы, связанных с текущими колебаниями курса рубля. Об этом заявил журналистам зампред ЦБ Алексей Заботкин.

В конце августа и начале сентября на фоне возросших геополитических рисков из-за кризиса в Белоруссии и отравления оппозиционера Алексея Навального, а также очередного снижения цен на нефть волатильность рубля повысилась.

«Курс у нас плавающий, сейчас он продолжает колебаться в том диапазоне, который мы наблюдали в течение последних шести месяцев, и в целом кумулятивное ослабление рубля за последние 12 месяцев не сильно отличается, даже, наверно, несколько меньше того, которое произошло в 2018 году. Поэтому, опять же, с точки зрения каких-то особенных последствий от этого для экономики или для финансовой системы — мы их не видим», — отметил Заботкин.



При этом в Банке России отмечают, что эффект переноса колебаний курса рубля на инфляцию снижается. По оценке регулятора, снижение курса рубля на 10% прибавляет инфляции менее 1 процентного пункта, то есть эффект переноса составляет менее 0,1 п. п. За последние годы, по словам Заботкина, эффект переноса снижался, и сейчас при умеренных движениях курса он составляет 0,06—0,07 п. п.

