Структурный профицит ликвидности по итогам августа составил 1,6 трлн рублей, снизившись на 0,5 трлн по сравнению с концом предыдущего месяца. Об этом говорится в опубликованном в четверг, 10 сентября, выпуске комментария Центробанка «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» .

«Снижение профицита ликвидности к началу сентября связано с перераспределением средств между корреспондентскими и депозитными счетами кредитных организаций в Банке России и оттоком ликвидности за счет наличных денег», — отмечается в документе.

Операции по бюджетному каналу оказали близкое к нейтральному влияние на ликвидность. В августе поступления в бюджет за счет основных налогов продолжили восстанавливаться. Кроме того, отдельные крупные компании заплатили дивиденды в бюджет. При этом бюджетные расходы сезонно снизились. Как и ранее, превышение расходов расширенного правительства над его доходами было профинансировано за счет размещения ОФЗ и операций по продаже иностранной валюты в рамках бюджетного правила. Задолженность банков по операциям Федерального казначейства также несколько снизилась.

Отток ликвидности за счет роста объема наличных денег в обращении продолжил снижаться и приблизился к значению августа прошлого года. В ЦБ это связывают в том числе с постепенным восстановлением экономической активности и увеличением объема инкассации выручки предприятий розничной торговли. «При этом значимого сокращения наличных расчетов пока не наблюдается. Небольшой отток средств из банков также произошел в результате перечисления ими страховых взносов и погашения части кредита Агентства по страхованию вкладов», — сказано в обзоре.



В числе прочего в обзоре сообщается, что спред ставок в сегменте «валютный своп» и межбанковском кредитовании существенно не изменился, составив в среднем минус 25 базисных пунктов (в июле — минус 20 б. п.). Поясняется, что сохранение отрицательного базиса было связано со снижением запасов валютной ликвидности в банковском секторе в июне — августе из-за низкого притока валюты по текущему счету платежного баланса, обусловленного низкими ценами на нефть в сочетании с ограничением добычи нефти в рамках соглашений ОПЕК+, а также из-за выплаты дивидендов и некоторого прироста валютного кредитования.



Прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2020 года сохранен на уровне 1,4—2 трлн рублей.

