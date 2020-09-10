Восстановление экономической активности продолжает носить постепенный и неоднородный характер, при этом основным его драйвером выступает потребительский спрос: объем входящих платежей в соответствующих отраслях находится устойчиво выше «нормального» уровня. Об этом говорится в очередном выпуске «Мониторинга отраслевых финансовых потоков» от Центробанка РФ.

Скользящее четырехнедельное среднее отклонение объема входящих платежей по отношению к «нормальному» уровню (среднему уровню дневных сезонно сглаженных входящих платежей за период с 20 января по 13 марта 2020 года) в период с 31 августа по 4 сентября не изменилось по сравнению с предыдущей рабочей неделей и составило минус 7,1%. Входящие платежи без учета добычи, производства нефтепродуктов и деятельности органов государственного управления остаются вблизи «нормального» уровня: отклонение составило минус 0,1% против минус 1% на рабочей неделе с 24 по 28 августа.

«В отраслях, ориентированных на потребительский спрос, в среднем за последние четыре недели отклонение составило 6,1% (6% неделей ранее). Основным драйвером платежей в указанной группе отраслей по-прежнему является розничная торговля. Также превышение «нормального» уровня наблюдается в операциях с недвижимым имуществом», — указано в обзоре.

Также в ЦБ констатируют, что «в отраслях инвестиционного спроса отставание входящих платежей постепенно сокращается. В отраслях, ориентированных на экспорт, значимое отклонение вниз от «нормального» уровня сохраняется».

Так, в отраслях инвестиционного спроса отклонение объема входящих платежей от «нормального» уровня за отчетную неделю составило минус 5,4% против минус 5,8% неделей ранее.

В отраслях, ориентированных на экспорт, отставание продолжило усиливаться. Среднее за последние четыре недели отклонение достигло значений, близких к июньским (минус 21,4%). Ухудшение динамики экспортных отраслей объясняется увеличением отставания объема входящих платежей от «нормального» уровня в добыче сырой нефти и газа, где среднее отклонение за последние четыре недели достигло минус 47,4% (минус 36,4% неделей ранее).



Динамика входящих потоков в отраслях государственного сектора снова оказалась ниже «нормального» уровня, но темпы сокращения были слабее, чем неделей ранее (минус 6,6% против минус 11,8%). Улучшению динамики способствовало увеличение входящих потоков в образовании (плюс 13,6% против плюс 6,7% неделей ранее), сокращение негативного разрыва в деятельности органов государственного управления (минус 15,5% против минус 23,1%) и переход динамики входящих потоков в положительную область в здравоохранении (плюс 1,7%).