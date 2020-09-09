Физические лица не смогут участвовать в качестве инвесторов при санации банков с участием Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Соответствующее указание опубликовано на сайте регулятора.

Согласно новому документу, проект которого Банк России обнародовал в июне, санировать кредитные организации теперь смогут только юридические лица. Указание вступает в силу через 10 дней с момента официального опубликования.

Данное положение при этом не распространяется на инвесторов-физлиц привлеченных к санации до вступления в силу этого указания. «Настоящее указание не распространяется на инвесторов, являющихся физическими лицами, привлеченных к осуществлению мер по предупреждению банкротства с участием АСВ до даты вступления его в силу», — говорится в документе.

Напомним, в российском банковском секторе есть кредитная организация, санатором которой выступает физическое лицо. Это банк «Уралсиб». В 2015 году бизнесмен Владимир Коган выиграл аукцион на санацию и получил 81,8% акций банка. Он привлек для оздоровления «Уралсиба» депозиты АСВ на сумму более 90 млрд рублей. Весной 2018 года Коган перенес инсульт и 20 июня 2019 года скончался. Акции по наследству перешли к его вдове Людмиле Коган, которая стала вторым санатором — физическим лицом. Процедура санации «Уралсиба» рассчитана до конца 2025 года, план оздоровления выполняется.

