При нормализации экономической ситуации и стабилизации инфляции вблизи целевых 4% Банк России может вернуть ключевую ставку к 5—6% годовых, говорится в «Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2021 год и период 2022 и 2023 годов».

«По мере нормализации экономических условий и стабилизации инфляции вблизи 4% Банк России будет оценивать возможные сроки и скорость перехода от мягкой к нейтральной денежно-кредитной политике, при которой ключевая ставка будет находиться в нейтральном диапазоне 5—6% годовых», — отмечается в документе.

Напомним, нейтральная ставка — это такой уровень ключевой ставки, при которой экономика устойчиво находится в состоянии полной занятости (выпуск равен потенциальному) и инфляция стабильно поддерживается на целевом уровне. В ЦБ подчеркивают, что в любом из сценариев развития событий регулятор будет проводить денежно-кредитную политику таким образом, чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели и ее удержание вблизи 4%.

В конце июля Банк России в очередной раз снизил ключевую ставку до нового исторического минимума — 4,25% годовых. При этом глава регулятора неоднократно отмечала, что еще сохраняется пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.