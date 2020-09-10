«Кубань Кредит» занял в нем 19-е место.

Анкеты для участия были разосланы первой сотне банков по объему розничного кредитного портфеля, а также предыдущим участникам рейтинга. В материале рассмотрены ипотечные портфели банков, уровень просроченной задолженности по ним, объем и количество выдач физическим лицам по видам недвижимости, целям и регионам кредитования. Кроме того, были проанализированы первоначальный взнос, срок и средние процентные ставки по ипотечным кредитам в разрезе вышеуказанных параметров.

Аналитики отнесли «Кубань Кредит» к числу кредитных организаций с высокой долей ипотеки в розничном кредитном портфеле. Согласно исследованию объем выданных ипотечных кредитов в Банке на 1 июля 2020 года превысил 11,8 млрд рублей, что составляет более 78% от общего объема розничного кредитного портфеля. За 12 месяцев – с 1 июля 2019 года – наблюдается прирост 8,52%.

«Кубань Кредит» также занял девятое место в Топ-10 банков с наименьшей долей просроченной задолженности по ипотеке – 0,38% (в среднем у участников рейтинга – 1,55%).

С апреля 2020 года в Банке «Кубань Кредит» действует ипотечная программа с государственной поддержкой «Льготная ипотека 6%». За время ее существования в Банк поступило свыше 900 заявок на получение ипотечных кредитов в рамках программы, общий объем заключенных кредитных договоров – порядка 620 млн рублей.

Сервис о недвижимости ЦИАН в мае поставил «Льготную ипотеку 6%» на первое место в рейтинге самых выгодных ипотечных предложений российских банков.