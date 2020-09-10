Динамика цен на различные группы товаров и услуг была разнонаправленной в августе. Увеличились текущие темпы удорожания непродовольственных товаров, услуг внутреннего туризма, а месячный рост цен на продовольствие, напротив, замедлился, говорится в очередном выпуске информационно-аналитического комментария ЦБ РФ «Динамика потребительских цен» .

В августе 2020 года основное влияние на текущую ценовую динамику оказывали проинфляционные факторы, указывает регулятор. По его оценке, месячный темп прироста потребительских цен (с поправкой на сезонность) увеличился на 0,22 процентного пункта, до 0,4%, что превышает 4% в пересчете на годовые темпы.

«На ускорении роста цен сказались в первую очередь рост издержек, в том числе из‑за ослабления рубля, включая лаговые эффекты, и реализация отложенного спроса как результат ослабления противоэпидемических ограничений. Увеличился текущий темп удорожания непродовольственных товаров; выросли цены на услуги после снижения в июле. Напротив, рост цен на продовольствие замедлился как результат сложившегося высокого уровня предложения и прогнозируемого хорошего урожая», — поясняют в Центробанке.

Годовая инфляция, по подсчетам ЦБ, увеличилась в августе на 0,21 п. п. до 3,58%. Происходило повышение годовых темпов удорожания широкого круга непродовольственных товаров. Восстановление оказания услуг сопровождалось повышением годовых приростов цен с пониженных значений. Продовольственная инфляция выросла за счет динамики цен на плодоовощную продукцию, тогда как темп удорожания других групп продуктов питания в среднем не изменился.

В материале ЦБ подробно анализируются факторы, оказавшие влияние на инфляцию.

Так, по мере ослабления противоэпидемических ограничений и расширения торговли непродовольственными товарами (помимо товаров первой необходимости) проявлялось проинфляционное влияние снижения курса рубля, основная часть которого пришлась на конец I квартала. В августе увеличились темпы удорожания непродовольственных импортных товаров и товаров со значимой долей импорта в затратах. «Другим каналом проинфляционного влияния курсовой динамики было увеличение цен экспортного паритета и формирование давления на внутренние цены зерна и продуктов его переработки», — указывают в ЦБ, но уточняют, что стабилизации рынка помимо сдержанного спроса способствовали государственные зерновые интервенции, стартовавшие в середине апреля, а также временные квоты на экспорт зерна в государства за пределами ЕАЭС.

Также в ЦБ оценили влияние кратковременных факторов, связанных с мерами по сдерживанию коронавирусной инфекции. «В августе сохранялась неоднородность ценовой динамики, обусловленная различиями в этапности ослабления противоэпидемических ограничений в отношении как различных групп товаров и услуг, так и регионов страны. Наиболее заметно в летние месяцы колебались цены на рынке услуг — как рыночных, так и нерыночных. В августе увеличились тарифы на коммунальные услуги, компенсировав неполную индексацию в июле… Стоимость аренды жилья в рыночном сегменте практически не изменилась по сравнению с уровнем августа 2019 года, отражая снижение спроса… Оставались волатильными цены на рекреационные и транспортные услуги: открытие для посещения главных российских курортов сопровождалось ускорением роста цен на услуги внутреннего туризма и замедлением падения цен на авиабилеты. При этом зарубежные направления… оставались закрытыми… Повышение мобильности населения и восстановление экономической активности сказывались на повышении темпов удорожания моторного топлива», — говорится в обзоре.

Что касается влияния динамики спроса, то «проинфляционное влияние роста издержек и отложенного спроса ограничивается действием фактора, имеющего дезинфляционный характер, — снижения доходов». «Несмотря на возобновление торговли, годовые темпы роста цен на одежду, обувь, мебель не превышали значений начала года. Стоимость «комплекта школьника»... с марта практически не менялась... Невысокими темпами росли и цены производителей непродовольственных потребительских товаров и продуктов питания, несмотря на усиление давления со стороны затрат, в том числе связанного с курсовой динамикой», — пишет регулятор.

По прогнозу Банка России, в ближайшее время сохранится неоднородность в динамике цен на различные группы товаров и услуг. Проинфляционное влияние роста издержек, в том числе связанных с ослаблением рубля, в следующие месяцы будет оказывать давление на цены ряда товаров (в первую очередь непродовольственных) и услуг. На рынках услуг (туристских, транспортных) могут наблюдаться эпизоды повышения цен, обусловленные снятием ограничений и реализацией отложенного спроса со стороны отдельных групп населения.

Дезинфляционное влияние слабого спроса более выраженно проявится в конце 2020 года и далее в 2021-м, в том числе по мере постепенного прекращения действия антикризисных мер правительства и ЦБ и удовлетворения отложенного спроса. Масштаб этого влияния будет существенно зависеть от последствий пандемии для потенциала российской экономики.



Банк России прогнозирует инфляцию по итогам 2020 года на уровне 3,7—4,2% с последующим замедлением до 3,5—4% в 2021-м.