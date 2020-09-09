Суммарные активы российских банков с базовой лицензией в 309 млрд рублей можно условно соотнести с балансом одного российского банка из топ-30. Об этом говорится в подготовленном для Банки.ру исследовании , посвященном банкам с базовой лицензией.

Данные приводятся на 1 июня 2020 года: на эту дату на рынке действовал 131 банк с базовой лицензией. Российские банки разделены на две категории по уровню капитала и, соответственно, объему требований к ним и их полномочий. На получение универсальной лицензии могут претендовать только кредитные организации с капиталом свыше 1 млрд рублей. Однако если собственные средства банка с базовой лицензией достигают 3 млрд рублей, на него распространяются регуляторные нормы, предусмотренные для универсальной лицензии.

Крупнейший из банков с базовой лицензией в рейтинге по активам на 1 июня 2020 года — Промтрансбанк; самым маленьким из них на отчетную дату был «Центрально-Азиатский» (в июле уже ушедший с рынка . — Прим. Банки.ру).

Банки с базовой лицензией преимущественно региональные, только 30% из них зарегистрированы в Москве.

Первоначально предполагалось, что банки с базовой лицензией должны фокусироваться на кредитовании субъектов малого предпринимательства и физических лиц. При этом данные о структуре вложений банков с базовой лицензией демонстрируют, что эти игроки не проявляют высокой кредитной активности. На 1 июня 2020 года доля активов таких банков, приходящаяся на ссудную задолженность юридических и физических лиц, в среднем не превышала 34%. В то же время средний удельный вес их ликвидных активов был близок к 50%. До начала «коронакризиса» расклад был примерно таким же, констатируют аналитики. В составе ликвидных активов банков с базовой лицензией, как правило, довольно значительное место занимают депозиты в Банке России, межбанковские кредиты и ценные бумаги.

В общем объеме клиентских средств банков с базовой лицензией преобладают остатки на счетах физлиц (авторы исследования в этой связи уточняют, что 90% этих банков включены в систему страхования вкладов), при этом доля средств населения в пассивах прямо пропорциональна размеру банка.

Банки с базовой лицензией показывают комфортный уровень обеспеченности собственными средствами, если ориентироваться на значения нормативов достаточности капитала Н1.2 и Н1.0, указывают аналитики, заключая, что «с этой точки зрения препятствий для наращивания кредитных портфелей банками с базовой лицензией нет» (хотя здесь сделана оговорка, что «эти выводы оставляют за рамками вопросы о реальном качестве активов и источников формирования капитала банков»). При этом капитал многих из этих кредитных учреждений лишь ненамного превышает минимальное значение, установленное Банком России (300 млн рублей), а у некоторых уже опустился ниже.

В числе прочих моментов в исследовании рассматриваются финансовые результаты банков с базовой лицензией. За пять месяцев 2020 года они продемонстрировали суммарный убыток в размере 1,056 млрд рублей, хотя аналогичный период 2019 года те же банки завершили с прибылью в 1,028 млрд. Примерно половину от этого «провала» в финрезультате обеспечили Севастопольский Морской Банк и Муниципальный Камчатпрофитбанк.

Удельный вес убыточных банков с базовой лицензией вырос: если на 1 июня 2019 года убыточными были 44 из 141 банка с базовой лицензией, то год спустя отрицательный финансовый результат показывают уже 62 из 131 банка. «Такую динамику можно в равной мере связать как с конъюнктурными факторами, так и с фундаментальной слабостью бизнес-моделей банков с базовой лицензией, с их неспособностью найти приемлемые рыночные ниши», — делают вывод авторы обзора.

«Низкая прибыльность и уязвимая капитализация банков с базовой лицензией заставляют задуматься о том, насколько высок для этих игроков риск отзыва лицензии», — пишут они. Докризисный годовой «уровень смертности» банков с базовой лицензией (статистику за «пандемийный» 2020 год аналитики сочли непоказательной) оценен в 7,4% против 4,5% для банков с универсальной лицензией. «Такая разница обусловлена, на наш взгляд, не только и не столько факторами финансовой устойчивости, сколько различиями в реализации Банком России надзорной политики применительно к двум типам банков», — отмечают эксперты.

Еще один рассмотренный вопрос касается владельцев банков с базовой лицензией. В частности, эксперты не нашли ни одного банка, который находился бы под контролем зарубежных финансовых институтов, но обнаружили шесть банков с базовой лицензией, находящихся в бенефициарном владении иностранных физических и юридических лиц (с долей в капитале более 50%), которые, по оценке, не являются «техническими».



Более подробно узнать о показателях и особенностях деятельности российских банков с базовой лицензией можно в разделе «Исследования».