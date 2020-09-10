Дискуссия по продлению программы льготной ипотеки под 6,5% годовых не закончена. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев на международном инвестиционном форуме Poestate.Live.

«Сейчас продолжается дискуссия, будет ли эта программа продолжена в дальнейшем, она не закрыта. Договоренность на площадке правительства была такой, что мы проведем оценку, дадим окончательные результаты, как сработала программа, после этого будет принято решение, будет ли продолжена данная программа», — сказал Якушев на пленарной сессии «Девелопмент без страха: что поддержит рынок?».

Министр напомнил, что пока принято решение о работе программы до 1 ноября 2020 года. По его словам, результаты очень хорошие, и это оценка как застройщиков и субъектов РФ, так и покупателей квартир в новостройках. «Позиция Минстроя, учитывая, что в дальнейшем перед нами стоят серьезные задачи в горизонте 2030 года, — неплохо было бы сохранить данный вид поддержки», — сказал Якушев.