Накупить акций , получать прибыль и жить спокойно — примерно об этом мечтает среднестатистический российский инвестор. Возможности достичь этой финансовой «нирваны» мы обсудили на вебинаре Банки.ру «Дивидендная стратегия — плюсы и минусы».

За стратегию выступал независимый финансовый консультант, эксперт в области управления личными инвестициями Игорь Файнман. Он рассказал о реперных точках, на которые стоит обращать внимание инвестору, желающему заработать на дивидендах. А также о том, почему называет эту стратегию дивидендным урожаем и как поступает с акциями по осени.

Файнману противостоял генеральный директор консалтинговой группы «Личный капитал», финансовый консультант Владимир Савенок. Он обратил внимание на то, что акции, по которым платятся хорошие дивиденды, проигрывают по скорости роста цен бумагам без выплат. Если вы не собираетесь на пенсию прямо сейчас, лучше держаться от дивидендных акций подальше, подчеркнул Савенок и доказал свой тезис с цифрами на руках.

Многое зависит от финансовых целей и готовности инвестора идти на риск, сошлись во мнении участники вебинара. Они обсудили, как работает дивидендный подход на российском и американском рынках, как лучше вкладываться в зарубежные акции и как снизить налог на доход по ним в три раза.

🎥 Эти и другие нюансы работы с дивидендами — в видео по ссылке.