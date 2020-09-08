Правительство Москвы объявило о новом этапе заявочной кампании по трем видам субсидий для малого и среднего бизнеса — компенсации затрат на обучение персонала, выплаты для столичных экспортеров, а также субсидии для коммерческих коворкингов на создание центров услуг для бизнеса. Об этом сообщила в среду заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

«Продлить прием заявок по ряду субсидий попросили сами предприниматели. Еще около 800 компаний готовы подать документы на выплаты в ближайшее время», — сказала Сергунина, слова которой приводит портал мэра и правительства Москвы.

Субсидия на обучение персонала доступна с 15 по 29 сентября, остальные две субсидии — с 15 сентября по 30 октября.

Субсидия на обучение персонала позволяет возместить до 95% расходов на образовательные услуги — до 120 тыс. рублей на одного сотрудника и до 10 млн рублей в сумме на предприятие. Возмещению подлежат расходы на подготовку или переподготовку кадров по всем категориям, включенным в общероссийский классификатор специальностей по образованию. Этот список утверждает Министерство образования и науки РФ.

Субсидия на экспорт продукции компенсирует до 100% затрат на реализацию за рубежом товаров, услуг или результатов интеллектуального труда. Ее максимальный размер — 3 млн рублей. Кроме того, столичные экспортеры могут обратиться за грантом, размер которого составляет 10% от суммы исполненных контрактов на зарубежные поставки, но не более 10 млн рублей.

Коммерческие коворкинги приглашают подать заявку на субсидию для создания на своей территории центра услуг для бизнеса. Они могут получить денежные средства из бюджета города на его оснащение, приобретение и монтаж оборудования, оплату коммунальных расходов. Максимальный размер выплаты составляет 1 млн рублей.

Ознакомиться с подробными условиями и перечнем необходимых документов для получения субсидий, а также оставить заявку можно на специальном сайте правительства Москвы для столичных предпринимателей. Кроме того, подать документы в электронном виде предприниматели могут на портале mbm.mos.ru через личный кабинет.