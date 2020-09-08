Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) заявил о полной поддержке идеи вычетов по НДФЛ для малоимущих семей с детьми.

«Полностью поддерживаем», — написал Нилов в своем Telegram-канале.

Во вторник с такой инициативой выступил глава ВТБ Андрей Костин. По его мнению, такая мера стимулирует занятость населения. До этого Костин также предлагал освободить малоимущих граждан от уплаты НДФЛ.

Парламентарий напомнил, что законопроект фракции ЛДПР о «нулевом НДФЛ» для граждан, которые получают ежемесячно меньше двух минимальных размеров оплаты труда, уже долгое время находится в профильном комитете нижней палаты.

«Считаем, следует обнулить НДФЛ для людей с небольшим доходом, и при этом вводить повышенную ставку налога получающим совсем не условный «миллион в день», — призвал депутат.