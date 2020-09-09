Клиенты Сбербанка смогли уберечь миллионы рублей от «инвестирования» благодаря внедрению алгоритмов фрод-мониторинга. Ко II кварталу 2020 года объем мошенничества по направлению псевдоброкеров сократился почти на 80%, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Он напомнил, что Сбербанк разработал AI-модель и алгоритмы фрод-мониторинга для помощи клиентам, попавшим на удочку так называемых псевдоброкеров в прошлом году.

«Благодаря нашей системе было предотвращено переводов более чем на 850 миллионов рублей, а также остановлена выдача более 600 кредитов для «инвестирования» на общую сумму 190 миллионов рублей. Эти средства наши клиенты собирались отдать в руки мошенникам. Безусловно, повышение финансовой грамотности и киберкультуры — одно из главных направлений борьбы с социальной инженерией», — комментирует Кузнецов.



Сбербанк, отметил он, ведет последовательную разъяснительную работу по повышению киберграмотности населения РФ: проводятся обучающие вебинары и мероприятия, размещаются посты в социальных сетях и материалы в СМИ.

Так, в «Сбербанке Онлайн» для клиентов доступны статьи, сторис и тесты по кибербезопасности, помогающие выработать практические навыки противостояния мошенникам.

