Сокращение российской экономики во II квартале составило 8% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и 1,9% по отношению к I кварталу 2020-го, следует из данных, представленных в среду Росстатом.

«Объем ВВП России за II квартал 2020 года составил в текущих ценах 23 трлн 288,2 млрд рублей. Индекс физического объема ВВП относительно II квартала 2019 года составил 92%, относительно I квартала 2020 года — 98,1%. Индекс-дефлятор ВВП за II квартал 2020 года по отношению ко II кварталу 2019 года составил 95,9%», — говорится в сообщении .

За первое полугодие российский ВВП сократился на 3,4%, показывают данные статистического ведомства.

«Объем ВВП за первое полугодие 2020 года составил в текущих ценах 48 трлн 605,8 млрд рублей, индекс его физического объема относительно первого полугодия 2019 года составил 96,6%», — указано в релизе.

Таким образом, Росстат улучшил свои оценки спада экономики страны за оба отчетных периода. Предварительно ведомство оценивало сокращение ВВП во II квартале в 8,5% в годовом выражении, а в первом полугодии — в 3,6% .

В отдельном релизе указано, что «первая оценка ВВП выполнена производственным методом и основана на оперативной статистической отчетности предприятий, расчетных данных отраслевой статистики, данных Банка России и других министерств и ведомств».

Уточнение индекса физического объема ВВП за II квартал по сравнению с предварительной оценкой обусловлено уточнениями первичной статистической отчетности, представленной предприятиями, а также получением дополнительной информации от Банка России, поясняют в Росстате.

Там констатируют, что во II квартале 2020 года в большинстве отраслей экономики наблюдалось снижение индексов физического объема добавленной стоимости по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. В условиях борьбы против распространения коронавирусной инфекции в наибольшей степени сократилась добавленная стоимость в отраслях сервисной экономики, в том числе в деятельности гостиниц и ресторанов (минус 56,9%), в области культуры и спорта (минус 28%), в транспорте (минус 19,3%), торговле (минус 12,7%), в сфере прочих услуг населению (минус 28,6%).

На фоне мирового снижения спроса на энергоресурсы существенное падение наблюдалось в добывающей (минус 12,8%) и обрабатывающей промышленности (минус 7,9%).

На рынке недвижимости во II квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года значительно сократились операции по аренде недвижимости. Однако увеличение жилищного строительства, наблюдавшееся в 2019 году и I квартале 2020-го, а также доступность ипотечных кредитов привели к тому, что объем жилья, находящийся в собственности домохозяйств, увеличился. Это обеспечило положительную динамику услуг по проживанию в собственном жилье, что компенсировало общее снижение по отрасли. В результате индекс физического объема добавленной стоимости по операциям с недвижимым имуществом снизился незначительно (минус 1,2%).

Падение индекса физического объема добавленной стоимости в здравоохранении (минус 8,5%) связано в основном со значительным сокращением объема медицинских услуг, предоставленных на коммерческой основе.

Рост индекса физического объема валовой добавленной стоимости наблюдался в финансовой и страховой деятельности (плюс 6,1%) за счет роста в сфере банковской деятельности.



«Во II квартале 2020 года произошло изменение устоявшихся тенденций и соотношений макроэкономических показателей, играющих существенную роль при выполнении предварительных оценок. В связи с этим последующие оценки ВВП за II квартал 2020 года, которые будут рассчитаны методом использования доходов и методом формирования по источникам доходов, на основе всестороннего анализа данных со стороны спроса и предложения, могут привести к дальнейшему уточнению индекса физического объема, индекса-дефлятора и абсолютного объема ВВП во II квартале 2020 года, полученных в рамках данной оценки. Величины уточнений могут быть более существенными, чем при регулярных пересмотрах квартальных оценок ВВП», — предупредили в Росстате.