Внешнеторговый оборот России в январе — июле составил 311,4 млрд долларов, сократившись по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 17,7%. Такие данные приводит Федеральная таможенная служба РФ.

Сальдо торгового баланса сложилось положительное в размере 59,4 млрд долларов. Это на 45,7 млрд долларов меньше, чем в январе — июле прошлого года.

Экспорт России в январе — июле 2020 года составил 185,4 млрд долларов (минус 23,3% в годовом выражении).

Удельный вес топливно-энергетических товаров, которые традиционно являются основной российского экспорта, в товарной структуре экспорта снизился до 53,7% с 64,3%, зафиксированных за январь — июль 2019 года. Стоимостный объем топливно-энергетических товаров уменьшился на 45,7% в годовом выражении, физический — на 46,8%. В частности, сократились физические объемы поставок электроэнергии (на 46,5%), природного газа (на 51,4%), керосина (на 6,1%), сырой нефти (на 5,9%), возросли — автомобильного бензина (на 41,9%), нефти и нефтепродуктов (на 5%), указано в сообщении ФТС.

Импорт России за семь месяцев составил 126 млрд долларов (минус 7,7% к январю — июлю 2019-го).

В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился на машины и оборудование, и он немного вырос — до 46,3% с 45,9%. Стоимостный объем ввоза этой продукции по сравнению с январем — июлем 2019 года сократился на 6,5%. Отмечается уменьшение физического объема импорта легковых автомобилей на 35%, грузовых — на 37,2%.



В числе прочего в таможенной статистике содержатся данные о сокращении стоимостных объемов импорта продовольственных товаров и сырья для их производства на 1,5%, а физических — на 0,3%. Доля этой статьи в товарной структуре импорта выросла до 13,5% с 12,6%.