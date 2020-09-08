По данным ЦБ РФ, несмотря на снижение активности по картам, во II квартале выпущено 470 тыс. новых карт.
Количество используемых россиянами банковских карт во II квартале 2020 года снизилось на 4,5 млн штук, свидетельствуют данные Банка России. Это рекордное за последние несколько лет сокращение банковских карт, находящихся в использовании.
При этом, несмотря на снижение активности по картам, во втором квартале кредитные организации выпустили еще 470 тысяч новых платежных карт, отмечает регулятор.
Кроме того, согласно статистике ЦБ РФ, в апреле — июне наблюдалось общее сокращение количества платежей, совершенных населением и компаниями. Так, всего было проведено 1,203 млрд операций, что на 5,5% меньше показателя первого квартала. Также сократился и общий объем проведенных платежей — на 1,85%, до 477,6 трлн рублей.
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