Страховые компании в России предлагают защиту от увольнения по соглашению сторон, от непродления трудового контракта, несоответствия занимаемой должности или провала испытательного срока. Об этом пишут «Известия» , ссылаясь на участников рынка. За время самоизоляции желающих купить покрытие от вынужденной потери работы стало заметно меньше, основные продажи были привязаны к ипотечным сделкам, а в этот период выдача кредитов сократилась.

Так, компания «Сбербанк страхование» предложила ипотечным заемщикам защиту от 12 сценариев недобровольной потери работы, в которые входят не только традиционные сокращение штата и ликвидация предприятия, но также увольнение из-за несоответствия занимаемой должности, неудовлетворительного прохождения испытательного срока и по соглашению сторон. Выплаты будут начисляться уже на 15-й день после увольнения. «Ингосстрах» предоставляет защиту также и при восстановлении уволенного, при чрезвычайных обстоятельствах. По словам представителя СК «Росгосстрах Жизнь», список может распространяться на отказ работника переезжать в другой регион и на непродление трудового контракта.

Страховки от потери работы стоят от 2 тыс. рублей на год и делятся на три типа. Первый — это дополнительная защита, которую банк предложит при оформлении ипотечного или автокредита. Второй — это покрытие, «зашитое» в полис накопительного страхования жизни. Третий — полис, который можно купить на случай недобровольного увольнения. Подобная страховка предусматривает компенсацию, как правило, в течение трех — шести месяцев, если держатель полиса теряет работу. Если покрытие покупалось при оформлении ипотеки, возмещение будет совпадать с ежемесячными платежами по кредиту. Если речь о самостоятельном продукте, то выплаты будут прописаны в договоре, они могут составлять, например, 25 тыс. или 50 тыс. рублей в месяц.

Чтобы получить компенсацию, нужно также выполнить несколько условий, рассказали представители страховых компаний. Например, на страховое возмещение можно претендовать только после документального подтверждения статуса безработного — предоставления справки из службы занятости населения.

По словам экспертов, обычно сотрудник и работодатель ищут компромисс, чтобы завершить отношения по соглашению сторон или путем добровольного увольнения, при таком сценарии страховой случай может и не наступить. Важно заранее взвесить, что финансово выгоднее для работника: увольнение в связи с сокращением с получением страховки или увольнение по соглашению сторон, но с выплатой хорошей компенсации. Но при записи в трудовой о том, что увольнение произошло по инициативе работника или в связи с нарушением им Трудового кодекса, страховая компенсация исключена, предупредили эксперты.