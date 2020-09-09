С помощью нового модуля РНКБ сможет в автоматическом режиме вести учет и хранение данных по собственным векселям, а также формировать консолидированную регламентированную отчетность по операциям с выпущенными банком векселями.

«В результате проекта с R-Style Softlab РНКБ увеличил скорость обработки операций по собственным векселям, а также повысил удобство и качество формирования регламентированной отчетности в части векселей, используя данные только коробочного модуля “Векселя банка” из линейки решений RS-Securities V.6 без необходимости обращения к АБС, — отметил Член правления РНКБ Александр Титов. — Кроме того, при внедрении модуля “Векселя банка” была расширена функциональность по экспорту данных из RS-Securities V.6 в АБС, а также появилась возможность массовой генерации проводок и расчета сумм по векселям».

«РНКБ в очередной раз смог оценить преимущества коробочных продуктов из линейки RS-Securities V.6 — банк уже использует модуль “Собственные облигации”, — сообщил Ринат Каримов, заместитель генерального директора R-Style Softlab, директор департамента банковского ПО RS-Bank. — Дистрибутивная реализация бухгалтерского учета в рамках коробочного модуля “Векселя банка” практически всегда устраивает наших клиентов, и в данном проекте она полностью совпала с учетной политикой РНКБ. “Установи дистрибутив и работай!” — это девиз всех коробочных продуктов, благодаря чему нашим клиентам удается оперативно внедрить новые продукты с минимальными трудозатратами».

Для справки:

РНКБ Банк (ПАО) — системообразующий банк Республики Крым со 100%-ным государственным участием и один из крупнейших региональных банков Южного федерального округа. По всей территории Крыма и Краснодарского края открыто более 220 отделений, установлено более 1200 банкоматов, более 20000 платежных терминалов и более 800 терминалов самообслуживания. РНКБ Банк обслуживает более 2,2 миллиона физических лиц и около 85 тысяч корпоративных клиентов.

R-Style Softlab — ведущий российский разработчик и интегратор банковского ПО, входящий в международную группу компаний Asseco. Компания развивает бизнес по направлениям: дистанционное банковское обслуживание и фронт-офис, аналитические бизнес-приложения и хранилище данных, автоматизированные банковские системы, системы взаимодействия банков с госорганами. Кроме того, оказывает кредитным организациям сопутствующие услуги по построению комплексных интеграционных SOA-решений и администрированию систем управления базами данных. Решения R-Style Softlab используются в каждом третьем банке, действующем на территории Российской Федерации. Среди заказчиков: Сбербанк России, Россельхозбанк, «Почта Банк», ФК «Открытие», Альфа-Банк, Газпромбанк и многие другие.