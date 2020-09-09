Мобильный оператор «МТС» обнулил интернет-трафик на мессенджер Telegram для абонентов тарифов линейки «Х», а также опций c безлимитом на популярные соцсети и мессенджеры. Об этом говорится в сообщении компании. Пользователи линейки тарифов «Х» и опций «ВСети», «Мои мессенджеры» и «Безлимитные мессенджеры» смогут общаться и обмениваться файлами в Telegram без расходования основного пакета Интернета.

Также «Билайн» обнулил трафик Telegram для абонентов по всей России в рамках опции «Безлимитные мессенджеры», сообщает Прайм. «МегаФон» планирует в ближайшие дни включить Telegram в список мессенджеров, которые не расходуют трафик абонента и работают даже при отрицательном балансе, отметили в пресс-службе. Yota открыла безлимитный доступ к приложению Telegram еще в конце июня, объем трафика пользователей на приложение 19 июня вырос на 33% по сравнению с показателем днем ранее, отметили в пресс-службе компании. Tele2 также запустил услугу, которая позволит клиентам пользоваться мессенджером, не расходуя пакет Интернета.