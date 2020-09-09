Минфин России на аукционе в среду, 9 сентября, разместил облигации федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) выпуска № 29013RMFS с датой погашения 18 сентября 2030 года, говорится в сообщении ведомства. Размещенный объем выпуска составил 111,737 млрд рублей. Объем спроса — 207,148 млрд рублей.

Цена отсечения составила 96,245% от номинала, средневзвешенная цена — 96,2691% от номинала, выручка от размещения — 108,461 млрд рублей.