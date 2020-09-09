Глава госкорпорации напомнил, что этот комитет будет заниматься вопросом одобрения крупных сделок.
Министр экономического развития РФ Максим Решетников может возглавить инвестиционный комитет «ВЭБ.РФ», занимающийся вопросом одобрения крупных сделок. Об этом, как передает ТАСС, сообщил на онлайн-конференции глава госкорпорации Игорь Шувалов.
«Если сделки превышают определенный лимит, они должны рассматриваться на инвестиционном комитете. Мы надеемся, что инвестиционный комитет возглавит министр экономического развития», — сказал Шувалов.
Президент России Владимир Путин в конце июля подписал закон, предполагающий изменение порядка назначения председателя наблюдательного совета ВЭБа, а также закрепление полномочий нового инвестиционного комитета при наблюдательном совете.
В начале сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о новом составе набсовета ВЭБа, его возглавил вице-премьер РФ, глава аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.
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