Министр экономического развития РФ Максим Решетников может возглавить инвестиционный комитет «ВЭБ.РФ», занимающийся вопросом одобрения крупных сделок. Об этом, как передает ТАСС, сообщил на онлайн-конференции глава госкорпорации Игорь Шувалов.

«Если сделки превышают определенный лимит, они должны рассматриваться на инвестиционном комитете. Мы надеемся, что инвестиционный комитет возглавит министр экономического развития», — сказал Шувалов.

Президент России Владимир Путин в конце июля подписал закон, предполагающий изменение порядка назначения председателя наблюдательного совета ВЭБа, а также закрепление полномочий нового инвестиционного комитета при наблюдательном совете.



В начале сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о новом составе набсовета ВЭБа, его возглавил вице-премьер РФ, глава аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.