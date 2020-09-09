Fitch Ratings повысило Международному инвестиционному банку (МИБу) долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) с уровня «ВВВ+» до «А-». Прогноз по рейтингу — «стабильный».

«Повышение долгосрочного РДЭ МИБа до уровня «A-» учитывает улучшение нашей оценки деловой среды банка, что отражает осуществляемую диверсификацию деятельности банка в ЕС после перемещения головного офиса банка из Москвы в Будапешт. Помимо переноса головного офиса, что в большей степени носит символический характер, это подкрепляется смещением акцента в кредитной деятельности банка в сторону более высокой доли кредитования в ЕС и в его акционерной структуре в сторону увеличения доли акционеров из ЕС», — отмечают аналитики.

Fitch не ожидает существенного изменения в стратегии банка вследствие пандемии, включая отсутствие увеличения левериджа у банка. В отличие от международных банков развития с четким контрцикличным мандатом МИБ не объявлял о принятии пакета мер в ответ на COVID-19 и не будет отходить от утвержденного бизнес-плана.

Основным фактором повышения рейтинга банка является пересмотр агентством оценки деловой среды, что теперь обусловливает отрицательную корректировку на один уровень (по сравнению с двумя уровнями ранее) относительно оценки агентством финансовой устойчивости банка, что дает рейтинг на самостоятельной основе на уровне «а-».

Fitch пересмотрело в сторону повышения оценку риска банка, связанного с его стратегией, с «высокого уровня» до «среднего уровня», поскольку, по мнению агентства, банк успешно осуществляет обновленную стратегию, начатую в 2012 году, и достиг значительного прогресса в диверсификации кредитования в сторону заемщиков с более высокими рейтингами в странах ЕС.

Кроме того, заявление акционеров о намерении продолжать поддерживать банк путем новых взносов капитала в период до 2022 года свидетельствует о важности банка для его государств-членов: Россия («BBB» / прогноз «стабильный») и Венгрия («BBB» / прогноз «стабильный») уже внесли взносы капитала в первом полугодии текущего года раньше, чем ожидалось банком.

В то время как РФ остается крупнейшим и наиболее влиятельным акционером с учетом ее доли в капитале банка (на конец первого полугодия 2020-го: 45,4% оплаченного капитала), на акционеров из ЕС на сегодня приходится свыше 50% оплаченного капитала банка и прав голоса, а доля Венгрии увеличилась до 17% от суммарного объема по состоянию на конец июня 2020 года с 9%, когда Венгрия возобновила свое членство в организации в 2014 году.