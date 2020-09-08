Несмотря на неутешительный новостной фон и неблагоприятную ситуацию на рынках акций (у силение геополитической напряженности и распродажи акций компаний технологического сектора), индекс РТС по итогам недели опустился всего на 3,6%, а индекс Московской биржи снизился на 1,5%. Подобная динамика российского рынка акций в целом соответствовала динамике американских бирж, где индекс Nasdaq опу стился на 3,3% н/н, индекс Dow Jones снизился на 1,8% н/н, а индекс S&P 500 ослаб на 2,3% н/н. Тем не менее, заметим для сравнения, что снижение российских биржевых индикаторов было более сильным в сравнении с индексом MSCI EM (-0,8% н/н) и индексом MSCI All-World (-0,7%). Курс рубля по итогам недели ослаб на 1,9%, опередив динамику цен на нефть, так как Brent сильно подешевела в минувшую пятницу на фоне опасений по поводу спроса, подешевев на 7,7% до $42,66/барр. за неделю.

Первые признаки ротации инвесторов из историй роста в недооцененные акции и бумаги циклических секторов, однако пока говорить об этом рано: Существуют некоторые признаки того, что инвесторы на прошлой неделе выходили из акций роста в недооцененные бумаги и акции циклических компаний, однако пока говорить об этом рано. Вряд ли мы сможет наблюдать сильное движение в этом направлении до начала более согласованного восстановления экономики, особенно потребления. Тем не менее, после выхода на прошлой неделе сильной статистики по индексу PMI в обрабатывающей промышленности США, Китая, ЕС и России аппетит инвесторов к акциям сырьевого сектора действительно у силился, особенно к акциям промышленных компаний. Это позитивно повлияло на российский рынок акций, на котором преобладают производители сырьевого сектора. Бумаги российских металлургических компаний оказались в лидерах роста на прошлой неделе – NLMK подорожал на 2,5%, акции MNOD выросли в цене на 1,1%, бумаги ALRS повысились на 1,1%, акции EVR прибавили 0,9%. Акции российских технологических компаний, напротив, оказались под влиянием глобальных распродаж в секторе – акции QIWI опустились в цене на 10,5%, бу маги MAIL подешевели на 6,5% и акции YNDX потеряли 1,2%.

Что ожидать от технологического сектора – продолжения ралли или фиксации прибыли? Так как рынки США сегодня закрыты по случаю Дня труда, падение компаний технологического сектора приостановилось. Акции технологических компаний в минувшую пятницу снижались второй день подряд, хотя спрос на бумаги в конце торгового дня на фоне “покупок на низких уровнях” таких бумаг как Apple и Tesla смягчил некоторую часть потерь за неделю. Акции Apple вернулись в зону роста в конце торговой сессии, отыграв снижение еще на 6%, которое произошло после падения этих бумаг на 8% в четверг. На своем минимуме в пятницу рыночная капитализация компании менее чем за два дня снизилась более чем на $300 млрд. В пятницу акции Apple на закрытии подорожали на 0,1%. Tesla также пострадала от сильных распродаж в первой половине дня в пятницу и только ближе к закрытию выросла на 2,8%. Дискомфорт на рынках у су губился и пу бликацией FT, посвященной тому, что японский SoftBank приобрел опционы на акции отдельных технологических компаний общей стоимость примерно $50 млрд. Сегодня утром акции SoftBank Group опу стились в цене на 7,2% на бирже в Токио на сообщениях, что японский конгломерат активно вкладывает средства в покупку опционов на акции технологических компаний на фоне ралли сектора, что стало причиной дальнейшего давления на азиатских рынках сегодня. Тем не менее, акции технологических компаний могут подвергнуться коррекции. Индекс Nasdaq пробил отметку 12 000 пунктов, примерно на 11% превысив 50-дневную скользящую среднюю, что вызывает некоторые опасения искушенных трейдеров. Учитывая что индекс технологических компаний вырос на 34% в 2020 г. и торгуется примерно на уровне 30x по мультипликатору 2021 P/E, трейдеры могут вспомнить старую пословицу на Wall Street, суть которой сводится к тому, что пришло время фиксировать прибыль.

Китайский юань, как ожидается, укрепится, несмотря на напряженные отношения с США: Напряженность в торговых отношениях между США и Китаем сохраняется. Министерство обороны США в настоящее время работает с дру гими американскими ведомствами над оценкой досту пной информации с целью определить, являются ли действия SMIC основанием для добавления компании в “черный список” Министерства торговли. Это вызвало падение акций компании на бирже в Гонконге на 22,88% до 18,24 гонконгских долларов в понедельник, тогда как недавно прошедшие листинг акции на бирже в Шанхае опу стились в цене на 11,29% до CNY58,80. Китай уделял большое внимание развитию собственной отрасли по производству полу проводников. SMIC использует оборудование американских производителей чипов. Если эта компания будет включена в “черный список” Минторговли США, доступ к материалам, необходимым для развития собственной отрасли, у сложнится. По мере приближения выборов в США волатильность может у силиться, так как дву сторонние отношения между Вашингтоном и Пекином многое определяют в предвыборной гонке. Тем не менее, Goldman Sachs повысил свой прогноз курса юаня до CNY6,5/US$ на 12-месячном горизонте и до 6,7 на трехмесячном горизонте. Аргументируя свое решение, банк ссылается на то, что валютные рынки, судя по всему, будут меньше реагировать на негативные новости – например, на сообщения, связанные с TikTok — возможно, отражая первенство в предвыборной гонке кандидатуры Джозефа Байдена. Во-вторых, Дональд Трамп начал у делять внимание и другим вопросам, в частности “законности и порядку”, на последних этапах предвыборной гонки и, судя по всему, будет придерживаться частичного выполнения торговых и тарифных соглашений, достигнутых в январе.

Усиление геополитических рисков вряд ли поставит под угрозу “Северный поток-2”: Геополитические риски и у гроза новых санкций продолжают оказывать давление на российский рынок акций и курс рубля, так как события в Беларуси и ситуация вокруг отравления Алексея Навального не исчезли с повестки дня, продолжая доминировать в глобальном новостном потоке. Хотя существует риск эскалации конфликта в Беларуси, на данный момент ситуация остается под контролем, тогда как прямого вмешательства во внутриполитические проблемы страны Кремля не наблюдается. Более актуальна сейчас ситуация вокруг предположительного отравления Алексея Навального и требований новых санкций против России, исходящих из США и ЕС. Несмотря на призывы некоторых кругов к Ангеле Меркель приостановить поддержку “Северного потока-2”, мы считаем, что это маловероятно. Г-жа Меркель привнесла огромную политическую волю в реализацию данного проекта, тогда как обеспечение энергетической и экономической независимости Германии – вопрос особой важности для Берлина.

Если против Москвы все же будут введены новые санкции, они, вероятно, будут проводиться в рамках “Закона о контроле над химическим и биологическим оружием”, так как в нем содержатся положения, запрещающие использование химического ору жия на территории своей страны. Мы подтверждаем мнение о том, что если ЕС и США договорятся о введении санкций против России, они будут иметь символический характер и затронут отдельных лиц или организации, связанные с работой спецслужб, не оказывая сильного влияния на экономику или курс рубля и скорее сказываясь на настроении инвесторов. Макро, валюты и сырье

Ослабление курса доллара окажет поддержку валютам и акциям на EM: Выступление Джерома Пауэлла в Джексон-Холе ознаменовало собой смещение парадигмы в монетарной политике США, хотя и не означает ее полного обновления. Глава ФРС по су ти обозначил завершение того периода, когда монетарная политика играла определяющую роль в экономике страны, и начало этапа, когда на первый план высту пает бюджетная политика. Хотя последствия этого перехода для макроэкономики ограничены, для рынков он все же имеет более важное значение. Новым является то, что ФРС пообещала не у жесточать свою политику слишком рано в следу ющем цикле, что подразу мевает, что влияние монетарной политики на экономику в ближайшие несколько лет, вероятно, будет ограничено. При этом ультрамягкая монетарная политика бу дет оказывать важное влияние на стоимость различных классов активов: в свете нового курса ФРС валюты EM, которые (за исключением Китая) едва укрепились с момента кризиса, вероятно, сейчас будут наверстывать упущенное. Комментарии главы ФРС были скупы на детали, что оставляет широкое поле для уточнения действий ФРС в будущем. Пока не появится ясности, что регулятор понимает, упоминая слово “долгосрочно”, оценить расхождение между инфляцией и ее средним значением (2%) будет сложно и, следовательно, сложно будет определить и то, как долго ФРС бу дет позволять инфляции опережать у становленный ориентир. Поскольку низкая безработица сама по себе больше не является триггером для действий ФРС, невольно возникает вопрос – что может стимулировать действия ФРС? Фактическая инфляция, а не ее ожидания. На практике это означает, что ФРС будет прогнозировать низкую инфляцию и не повышать ставки до тех пор, пока инфляция не начнет ускоряться – в этот момент регулятор начнет ужесточать свою политику , и рынки начнут учитывать цикл повышения ставки. Это спорная позиция на данный момент и даже на ближайшие несколько лет, однако она означает, что монетарная политика сейчас будет находиться в одном из двух состояний: нулевые ставки до того момента повышения инфляции до 2% и повышение ставок после выхода инфляции на этот уровень.

Позитивная динамика цен на металлы поддержит акции российских производителей металлов: Цены на металлы демонстрируют позитивную динамику – цены на медь восстановились до $6 800 за тонну ; цены на никель превышают $15 000 за тонну . Рынок ожидает дефицита предложения цветных металлов. Динамика цен на цветные металлы оказывает поддержку акциям MNOD, которые могу т демонстрировать рост цен по всей корзине металлов после уплаты штрафа в связи с аварией по разливу топлива и объявления промежу точных дивидендных выплат. В секторе драгметаллов цены на золото все еще торгуются в рамках диапазона $1 900-2 100 за унцию. Палладий торгуется у отметки $2 200-2 300 за унцию. Поддержку POLY и PLZL могут оказать ожидания распродаж на рынке. Сегодня отчитался за 2П20 по МСФО PLZL. Спотовые цены на железную руду превышают $120 за тонну , CFR, Китай (62% Fe). Так как появляется все больше прогнозов , что производство стали в Китае по итогам 2020 г. превысит 1 млрд тонн, мы видим больший потенциал роста в секторе металлов и горной добычи. NLMK, SVST и EVR, имеющие собственную железорудную базу , станут основными выгодоприобритатели этих новостей. ALRS 10 сентября представит результаты продаж за август – мы ожидаем, что они будут слабыми. Рынок планирует сосредоточить внимание на динамике продаж за сентябрь-октябрь, так как как ALRS, так De Beers возглавят восстановление спроса в секторе. Что касается глобальной ситуации в секторе, опубликованная сегодня утром торговая статистика Китая является основным катализатором роста сектора. BHP представит свою стратегию развития, сосредоточенную на вопросах экологии и защиты окружающей среды. Цены на нефть опустились до трехмесячного минимума после того как Саудовская Арави я снизила цены на нефть: Цена Brent открыла теку щу ю неделю снижением, опу стившись ниже отметки $42 за барр. на фоне неопределенности по поводу объемов компенсаторной добыч и странами OPEC+, которые, вероятно, не оправдают ожиданий, так как Ирак попросил продлить период компенсации переизбытка добычи еще на два месяца, что приведет к снижению компенсаторных сокращений в сентябре и как следствие к росту переизбытка нефти на рынке после планового смягчения квот по добыче, принятого OPEC+ в начале авгу ста. На этом фоне, а также в связи с опасениями по поводу восстановления спроса, стагниру ющего последние несколько недель, Brent подешевела на 7,7% на прошлой неделе (WTI снизилась на 7,5%), после которого последовало снижение еще на $2/барр. в минувшую пятницу , так как саудовская Aramco оп бликовала свой обновленный список цен на октябрь, понизив цены на нефть для Азиатско-тихоокеанского региона на $1,3 за барр. и для Европы на $0,5 за барр. в среднем. В результате Brent сегодня протестировала отметку $42 за барр. Наши ожидания по текущей неделе по-прежнему оптимистичны – мы считаем, что цены на нефть восстановятся на фоне ожидаемого дальнейшего сокращения запасов нефти в США и сильной поддержки авгу стовской статистики по импорту из Юго-Восточной Азии. В сочетании с небольшим восстановлением количества бу ровых у становок в США и весьма у меренной динамикой добычи, это может способствовать восстановлению цен на нефть до $44 за барр. ближе к концу недели.

Начало новой недели ознаменовалось для российского рынка акций уходом в защ итные активы: Начало текущей недели на российском рынке акций ознаменовалось у ходом инвесторов от риска и из рублевых активов, что вполне очевидно на фоне санкционных рисков , распродаж бумаг технологического сектора, которые начались на прошлой неделе, и резкого снижения цен на нефть в последние торговые сессии. Учитывая что цены на нефть и курс рубля продолжают ослабевать , мы ожидаем, что инвесторы на этой неделе будут проявлять интерес к защитным активам. Спросом, вероятно, будут пользоваться производители металлов – NLMK, SVST, EVR, MNOD и RUAL, продолжив свой рост, наблюдавшийся на прошлой неделе на фоне опубликованной сегодня утром сильной торговой статистики из Китая, в частности цифр по экспорту и спросу на сырьевые товары. Инвесторы будут проявлять интерес и к акциям золотодобывающих компаний (POLY, PLZL, POG) благодаря их защитной природе при нынешней конъюнкту ре рынка. Бумаги энергетических предприятий также могут быть востребованы рынком благодаря их защитным характеристикам на фоне текущей неопределенности, в частности на фоне санкционных рисков . Ослабление курса рубля и укрепление китайского юаня благоприятны для компаний-экспортеров . В целом направление рынка на этой неделе будут задавать акции, входящие в состав индекса Nasdaq – все будет зависеть от того, смогут ли они отыграть свои потери, или же инвесторы продолжат фиксировать по ним прибыль. Поскольку до президентских выборов в США остается два месяца, российский рынок акций вступает в период повышенной волатильности и может находиться под влиянием новостного фона, сопровождающего предвыборную кампанию в США.